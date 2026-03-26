Sýkora debutoval v NHL, Rangers prehrali v Toronte 3:4 a nepostúpia
New York 26. marca (TASR) - Slovenský hokejista Adam Sýkora si v noci na štvrtok odkrútil premiéru v zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný útočník nastúpil v druhej formácii New Yorku Rangers pri tesnej prehre na ľade Toronta 3:4. „Jazdci“ už definitívne prišli o šancu na postup do play off.
Sýkora pri premiére v najlepšej súťaži sveta nastúpil s číslom 38, odohral 13:33 minút, trikrát vystrelil na súperovu bránku, pripísal si jeden blok a dva mínusové body. Nastúpil na krídle druhého útoku po boku centra Vincenta Trochecka a Willa Cuylleho. „Myslím si, že si to poriadne uvedomím až po pár hodinách, keď moje telo spomalí a upokojím nervový systém. Teraz sa cítim, akoby som bol stále v zápase. No možno po prílete si tieto momenty vychutnám viac,“ povedal pre klubový web.
Sýkora absolvoval pred duelom aj nováčikovské kolo: „Bolo to skvelé. Hneď ako som vykorčuľoval na ľad, tak tam bol trochu stres, ale užíval som si tie momenty. Bolo to prvý a posledný raz. Som veľmi vďačný za túto príležitosť,“ uviedol Sýkora, ktorý debutoval v NHL ako 99. Slovák v histórii.
Rangers si ho vybrali do NHL zo 63. miesta draftu v roku 2022. Dvadsaťjedenročný útočník odohral v prebiehajúcej sezóne v AHL v drese Hartfordu Wolf Pack 62 zápasov a získal 29 bodov (12+17). Dvanásť gólov je jeho kariérové maximum a na ďalšie maximum 30 bodov mu chýba už len bod. Momentálne je najlepší strelec Wolf Pack v góloch v oslabení (3) a tiež v bodoch (4). Počas štyroch sezón za klub odohral 201 zápasov a zaznamenal 82 bodov (29+53).
„Myslím si, že bol skvelý, hral naozaj dobre. Jeho rýchlosť bola evidentná, predviedol niekoľko pekných akcií pri mantineloch, nepanikáril s pukom, robil dobré rozhodnutia na čiarach a nesilil veci. Myslím si, že zanechal dojem, myslím si, že odohral naozaj dobrý zápas,“ po debute ho pochválil tréner Mike Sullivan.
Rangers nemali dobrý štart do zápasu, po prvej tretine prehrávali 0:2 a v 26. minúte už 0:3. Potom sa dokázali zmobilizovať, domácich strelecky prevalcovali 43:18, ale zlý štart ich stál body. Do konca druhého dejstva znížili dvoma presilovkovými gólmi na 2:3. V 52. minúte však upravil na dvojgólový rozdiel John Tavares a Mike Zibanejad v zostávajúcich minútach už len skorigoval prehru. Švédsky útočník hostí sa postaral o dva góly, jeho spoluhráč Alexis Lafreniere mal bilanciu 1+2.
Rangers prehrali už šiesty duel v sérii, sú na chvoste Východnej konferencie a definitívne prišli o šancu na play off, i keď tá bola už len v rovine teórie. „Toto nie je to, čo sme chceli na začiatku sezóny, nemyslím si, že by si to želal ktorýkoľvek tím. Je to samozrejme ťažké, ale nebolo to prekvapenie. Pri pohľade na tabuľku to bolo len otázkou času, ale aj tak to bolí. Hráte pre víťazstvá a my sme v ťažkej situácii,“ povedal pre nhl.com Zibanejad.
Hrdinom Toronta bol brankár Joseph Woll, ktorý predviedol 40 úspešných zákrokov. „Predviedol veľký výkon, tvrdo bojoval a bol naozaj silný. Odviedol naozaj dobrú prácu v tom, ako puky chytal a odrážal ich od bránky,“ pochválil ho strelec víťazného gólu Tavares. Toronto je trináste na východe a na postupové priečky stráca desať bodov.
V druhom nočnom stretnutí zvíťazili hráči Bostonu na ľade Buffala 4:3 po predĺžení. Hostí potiahol český kanonier David Pastrňák, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie. Dvadsaťdeväťročný útočník natiahol svoju bodovú sériu na jedenásť duelov, v ktorých nazbieral sedem gólov a jedenásť asistencií. Jeho krajan Pavel Zacha rozhodol v 38. sekunde predĺženia a pridal jednu asistenciu. Boston vyhral tretí z uplynulých štyroch zápasov a drží prvú voľnú kartu vo Východnej konferencii.
Jason Zucker strelil dva góly Buffala v predĺžení, na oba mu prihral Tage Thompson. Sabres sa napriek prehre bodovo dotiahli na lídrov Východnej konferencie z Caroliny (96 b), no odohrali o duel viac.
sumáre:
Buffalo Sabres - Boston Bruins 3:4 pp (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 16. Zucker (Thompson, Quinn), 46. Benson, 46. Zucker (Thompson) - 12. Pastrňák (Minten, Chusnutdinov), 30. Arvidsson (Pastrňák, Zadorov), 54. Mittelstadt (Aspirot, Zacha), 61. Zacha (Pastrňák, McAvoy).
Toronto Maple Leafs - New York Rangers 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 6. McCabe (Maccelli, Joshua), 13. Robertson (Domi), 26. Joshua (Maccelli, Woll), 52. Tavares - 31. Lafreniere (Miller, Fox), 39. Zibanejad (Lafreniere, Fox), 54. Zibanejad (Perreault, Lafreniere). Brankári: Woll - Šesťorkin, strely na bránku: 18:43.
Slovák v akcii:
Adam Sýkora 13:33 0 0 0 -2 3 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
