Sýkora je hrdý na tím, Okuliar: Môj gól bol kľúčový
Slováci nedali Dánom žiadnu šancu, celý zápas mali jasne v rukách.
Autor TASR
Fribourg 22. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli kľúčový zápas na 89. MS vo Švajčiarsku a po víťazstve 5:1 nad Dánskom sa výrazne priblížili ku štvrťfinálovým brehom. Podľa trénera Vladimíra Országha podali jeho zverenci najlepší výkon na šampionáte, jeho slová potvrdili aj útočníci Adam Sýkora a Oliver Okuliar.
Slováci nedali Dánom žiadnu šancu, celý zápas mali jasne v rukách. „Podali sme skvelý tímový výkon. Mali sme iba jedno vylúčenie, to nám nebralo energiu. Verili sme si v útočnom pásme a to nám dávalo silu Dánov unaviť. A práve z toho sme čerpali energiu. Boli sme silní na puku, dôverovali sme si. Ja som veľmi hrdý na to, že máme opäť ďalšie víťazstvo,“ povedal pre TASR útočník Adam Sýkora.
Országhovi zverenci skvele zareagovali aj na gól Mikkela Aagarda, ktorý im vôbec nenaštrbil cestu za tromi bodmi, krátko na to dal totiž Martin Pospíšil po skvelej akcii prvého útoku štvrtý gól. „Škoda toho gólu, to nás trošku znepokojilo, ale dobre sme zareagovali a neustupovali sme. Stále sme forčekovali, potom dali chalani gól a ten nás upokojil. A potom sme to dokončili výborným výkonom. Neustupovali sme, hrali sme to, čo vieme a napádali sme, mali sme výbornú energiu,“ dodal Sýkora.
Slováci majú po štvrtom víťazstve na turnaji na konte 11 bodov a priblížili sa nielen k štvrťfinále, ale naskytá sa im šanca postúpiť do vyraďovačky aj z 1. či 2. miesta. V tom prípade by o semifinále bojovali vo Fribourgu a vyhli by sa sťahovaniu do Zürichu. „Čakajú nás ešte traja papierovo najťažší súperi, ale už si môžeme aj viac dovoliť. Čiže nemusíme mať zviazané ruky, ale pôjdeme to toho s tým opäť zabojovať za Slovensko, aby sme mali ešte lepšiu východiskovú pozíciu. Verím, že si ju upevníme a možno ešte zlepšíme. Ale ešte tak dopredu nepremýšľame, treba si ešte užiť víťazstvo nad Dánskom. Ale náš tímový duch po štyroch víťazstvách rastie, tím sa dáva ešte viac dokopy a turnaj je nevyspytateľný. Videli sme že Nórsko takmer zdolalo Kanadu, Česko vyhralo so Švédskom, Slovinsko vyhralo s Českom. Čiže zápasy sú veľmi vyrovnané a je to o niekedy jednom góle. Čiže opäť musíme byť pripravení, aby sme to šťastie priklonili na našu stranu. Ale musíme sa držať pri zemi,“ vyhlásil slovenský útočník.
Kolektívny výkon Slovákov vyzdvihol aj Okuliar, slovenský útočník dokonca uviedol, že tím podal naposledy takýto výkon na februárovej olympiáde v Miláne. Jeho gól na 3:0 bol kuriózny, keďže puk z jeho hokejky skončil v bránke, ale zostal ukrytý pod penovou výstužou a dánsky brankár Henriksen sa tváril, že netuší, kde puk je. Okuliar sa však tešil z gólu a arbitri napokon našli puk aj na videu. „Ja som vystrelil, ale nevidel som dobre puk cez korčuľu obrancu. Som však veľmi rád, že to tam prešlo. A ten ich brankár to urobil skúsene, neviem koľko má rokov, ale nevyšlo mu to. Ten gól pomerne kľúčový, po ňom sme súperovi odskočili.“
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
