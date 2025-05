Sýkora medzi triom najlepších: „Očakával som od seba produktivitu“

Štokholm 21. mája (TASR) - Jedným zo slovenských hráčov, ktorí na 88. majstrovstvách sveta v hokeji nesklamali, bol Adam Sýkora. Dvadsaťročný útočník si zastal svoju pozíciu v mužstve trénera Vladimíra Országha a odmenou mu bolo aj vyhlásenie za jedného z tria najlepších Slovákov na turnaji.



Na príchod energického útočníka sa realizačný tím tešil už v závere prípravy. Sýkora potvrdil svoje prednosti a najmä počas stretnutia s mimoriadne silným výberom Kanady patril na ľade k najlepším. Práve tam sa prezentoval aktívnou hrou a predviedol svoje silné stránky. Napriek tomu slovenský mladík vyzdvihol pri hodnotení svojej hry negatíva. „Sám od seba som očakával väčšiu produktivitu a musím byť na seba kritický. Chcel som pomôcť tímu nejakými gólmi. Sme síce mladí, ale očakávali sa od nás aj góly, čiže to musíme zlepšiť,“ povedal Sýkora.



Slováci išli na turnaj s nálepkou mladého a neskúseného tímu. Pri neúčasti viacerých dlhoročných opôr dostali priestor mladší hráči, pre ktorých bol šampionát v metropole Švédska cennou lekciou v kariére. „Každá prehra a objektívna kritika nás posúva ďalej. Musíme si to zobrať k srdcu a začať od malých vecí a byť skromní. Tento turnaj nám nevyšiel a treba na sebe pracovať ďalej. Vieme, že ostatné tímy sú niekde inde a keď chceme niečo v budúcnosti dosiahnuť, musíme na sebe zapracovať,“ povedal Sýkora, ktorý patril medzi vyhlásenú trojicu najlepších hráčov SR na turnaji. Po jeho boku stáli kapitán Matúš Sukeľ a brankár Samuel Hlavaj. „Veľmi si to vážim, že ma zvolili do tejto trojice. Je to pre mňa opäť motivácia do budúcna, aby som na sebe pracoval. Chcem byť lepší a viem, kde môžem byť lepší,“ uvedomoval si už dvojnásobný účastník MS.



Cieľom zverencov trénera Országha bolo uzavrieť turnaj pozitívne. Proti favorizovaným Fínom odohrali vyrovnanú partiu a napokon prehrali tesne 1:2. Pomôcť im mohol aj fakt, že na pleciach hráčov nebola ťarcha v podobe hry o postup do štvrťfinále. „Podobná uvoľnenosť nám chýbala v zakončení. Tým, že sme boli viac uvoľnení, tak náš výkon vyzeral inak. Fínom sme boli minimálne vyrovnaní celý zápas. Vedeli sme, že duel chceme odohrať so vztýčenými hlavami a nechali sme tam všetko,“ poznamenal Sýkora.



Slováci obsadili na turnaji konečné 11. miesto, v A-skupine skončili až na šiestej pozícii. Pred nich sa dostali aj Lotyši a medzi osem najlepších postúpili Rakúšania. Práve proti týmto súperom sa lámal turnaj v neprospech SR. V oboch prípadoch boli úspešnejší súperi. „Verím, že do budúcna to zlepšíme. Nerád vidím tieto tímy pred nami. Som presvedčený, že sme väčšia hokejová krajina, ako oni. Žiaľ, tento rok sme to nepotvrdili a určite nejaké sklamanie je. Musíme si z toho zobrať ponaučenie,“ skonštatoval Sýkora.



Mladík profiligového klubu New York Rangers si vytýčil ďalšiu métu, ktorú chce dosiahnuť v národnom tíme. Najcennejší dres by si rád obliekol v budúcom roku na olympijskom turnaji v Miláne: „Olympijské hry sú pre každého hráča najviac. Je to celosvetové podujatie, kam prídu najlepší hráči. Pre mňa je veľká motivácia sa tam dostať. Vieme, že môžu prísť aj hráči z NHL, takže to bude boj o každé miesto. Mám to v hlave, že musím mať vydarenú sezónu, aby sa tam ocitlo aj moje meno.“



Takáč prijíma kritiku, Roman: „V presilovke sme si nepomohli“





Ešte ani raz sa na majstrovstvách sveta netrápili slovenskí hokejisti v ofenzíve tak, ako na tohtoročnom šampionáte vo Švédsku. Deväť strelených gólov je podľa útočníka Miloša Romana zrkadlom slabého dôrazu v koncovke i zlej hry v presilových hrách, jeho spoluhráč Samuel Takáč vidí problém aj v individuálnych zručnostiach.



Slováci dali doposiaľ na MS najmenej gólov v roku 1998 (11). V Štokholme strelili o dva góly menej a v tabuľke streleckej efektivity skončili po základnej časti turnaja poslední. „Šance sme si vytvárali, ale nedokázali sme ich premeniť. Aj keď sme už mali prázdnu bránku, tak sme nedali gól a ani v presilovke sme si nepomohli. A to je zrkadlo toho, o čom sa teraz bavíme. Ťažko sa to hodnotí, pretože v nejakých pasážach sme si šance dokázali vytvoriť a boli to aj ´tutové´ šance, ale na takejto úrovni to musia byť góly,“ povedal Roman.



Slovenského útočníka teší, že v poslednom zápase skupiny proti Fínom sa zverenci Vladimíra Országh ukázali v dobrom svetle. Ale prehra 1:2 len dokresľuje zlú efektivitu v koncovke. „Chceli sme tento zápas vyhrať. Bol to vyrovnaný duel, ale mali sme spraviť lepšiu robotu v ofenzíve. Celkovo sme mali aj v ostatných zápasoch výborné pasáže, ale trápilo nás, že sme to nedokázali udržať celých 60 minút. Čiže z toho sa treba poučiť a na takejto úrovni treba držať vysoké tempo celý zápas. Musí to byť poučenie do budúcna. Keď sa nedarí dávať góly, tak musíme zjednodušiť hru a byť dôraznejší pred bránkou,“ dodal Roman.



Podľa Takáča chýbala Slovákom individuálna kvalita. „Absentovala herná kvalita jednotlivcov a ďalšia vec, že tam bol možno nejaký kŕč. Alebo niečo, čo nám zväzovalo ruky. Mohli sme myslieť jasnejšie vo vyložených šanciach, lebo sme ich mali. Musíme prijať kritiku, lebo bude oprávnená, ale sme v tom spolu celé mužstvo.“



/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/