Sýkora mohol debut na MS okoreniť gólom: Mal som radšej strieľať

Slovenskí fanúšikovia vyprevádzali z ľadu slovenských hokejistov potleskom aj po prehre 1:5 v zápase základnej A - skupiny Slovensko - Kanada na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách v pondelok 16. mája 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Helsinki 16. mája (TASR) - Sedemnásťročný Adam Sýkora má za sebou debut na MS. Talentovaný slovenský hokejista dostal dôveru pred tretím zápasom Slovákov na MS a rovno proti jednému z favoritov šampionátu. Zverenci Craiga Ramsaya prehrali s Kanadou 1:5, no so svojim individuálnym výkonom bol Sýkora spokojný.Mladého útočníka dopísal realizačný tím na súpisku len ráno pred zápasom, nastúpil vo štvrtej formácii so Samuelom Takáčom a Alexom Tamášim.Kanaďania prevalcovali Slovákov v tretej tretine, dovtedy sa hral v Helsinkách hokej, ktorý dával zverencom Craiga Ramsayho nádej.povzdychol si Sýkora.Tesne pred koncom mohol tento mladík okoreniť svoj debut gólom, ale zblízka neprekonal Thompsona.Sýkoru škrel po zápase výsledok, označil ho ako krutý: