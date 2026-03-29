Sýkora opäť skóroval a prispel k víťazstvu Rangers nad Floridou 3:1
New York 29. marca (TASR) - Slovenský hokejista Adam Sýkora si vo svojom treťom dueli v NHL pripísal na konto druhý gól. V nedeľu ním prispel k víťazstvu New Yorku Rangers nad Floridou 3:1. Sýkora otvoril skóre zápasu v 46. minúte, v prvej tretine inkasoval päťminútový trest za bitku.
Dvadsaťjedenročný útočník sa strelecky presadil v druhom stretnutí za sebou, v noci na sobotu si otvoril strelecký i bodový účet v NHL v domácom súboji s Chicagom (6:1). Vyhlásili ho vtedy za druhú hviezdu stretnutia. Proti Floride zlomil bezgólový stav v 46. minúte, keď tečoval strieľanú prihrávku obrancu Adama Foxa a prekonal Sergeja Bobrovského. Víťazstvo jeho tímu potom spečatili Conor Sheary v oslabení a Fox pri hre hostí bez brankára. Brankár „jazdcov“ Igor Šesťorkin prišiel o čisté konto 40,2 sekundy pred koncom, keď ho prekonal Mackie Samoskevich. „Panteri“ napriek tomu prehrali tretí duel za sebou.
Sýkora opäť nastúpil v druhom útoku s Vincentom Trocheckom a Willom Cuyllem. Na konci prvej tretiny sa pobil s Lukeom Kuninom, za čo inkasoval päťminútový trest. Celkovo strávil na ľade 10:03 min, mal aj plusový bod, jednu strelu a dva bodyčeky.
New York Rangers - Florida Panthers 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Góly: 46. SÝKORA (Fox, Laba), 52. Sheary (J.T. Miller), 57. Fox (Borgen) - 60. Samoskevich (Boqvist, Benning). Brankári: Šesťorkin - Bobrovskij, strely na bránku: 21:28
