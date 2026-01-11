Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sýkora s gólom a dvoma asistenciami prispel k víťazstvu Hartfordu

Na archívnej snímke útočník Adam Sýkora. Foto: TASR - Ján Krošlák

Asistencie pribudli na jeho konto v treťom dejstve, keď opäť v oslabení prihral Justinovi Dowlingovi a prsty mal aj v piatom zápise domácich z hokejky Jacksona Dorringtona.

Hartford 11. januára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Sýkora má za sebou najlepší zápas v doterajšom priebehu sezóny. Dvadsaťjedenročný útočník sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Hartfordu nad Providence 5:1 v nižšej zámorskej súťaži AHL. Svoj tím naštartoval v tretej minúte duelu presným zásahom v oslabení.

Asistencie pribudli na jeho konto v treťom dejstve, keď opäť v oslabení prihral Justinovi Dowlingovi a prsty mal aj v piatom zápise domácich z hokejky Jacksona Dorringtona. Sýkora má po 33 stretnutiach na konte sedem gólov a rovnaký počet asistencií, na svoj debut v NHL v drese New Yorku Rangers stále čaká.
