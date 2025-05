Sýkora si užil konfrontáciu s Crosbym: „Je to pre mňa veľká česť“

Štokholm 18. mája (TASR) - Za najlepších hráčov sobotňajšieho zápasu A-skupiny hokejových majstrovstiev sveta v Štokholme vyhlásili štvorbodového kapitána Kanady Sidneyho Crosbyho a slovenského útočníka Adama Sýkoru. Dvadsaťročný krídelník predviedol výborný výkon a bol jedným z trojice hráčov, ktorí neboli na ľade ani pri jednom zo siedmich inkasovaných gólov. Sýkora si vyslúžil pochvalu aj od hlavného trénera Vladimíra Országha, slovenský mladík si užil lekciu, ktorú mu dal súboj proti svetovým hviezdam.



Sýkora patril medzi najviditeľnejších slovenských hráčov proti „javorovým listom“. So spoluhráčmi z prvého útoku kapitánom Matúšom Sukeľom a krídelníkom Samuelom Takáčom mal v kolónke plusových a mínusových bodov lichotivú nulu.



Prvýkrát v kariére sa 20-ročný Slovák konfrontoval s top hráčmi sveta. Na strane Kanady exceloval bilanciou dva góly a dve asistencie kanadský hviezdny center Crosby. Sekundoval mu dvojgólový Nathan MacKinnon, jeden z najlepších hráčov súčasnosti a vychádzajúca superhviezda Macklin Celebrini. Osemnásťročná jednotka uplynulého draftu NHL predviedla skvelú súhru s o 19 rokov starším Crosbym a zapísala si tri body (1+2). „Pre každého z nás je to motivácia, že sa môžeme porovnávať s takýmito hráčmi. Vidíme, koľko roboty musíme urobiť, aby sme boli minimálne na ich úrovni,“ uviedol Sýkora po zápase v mixzóne.



Jeho výkon pochválil aj šéf slovenskej striedačky Országh. Štyridsaťsedemročný kouč vníma, že podobné zápasy sú cennou lekciou pre mladých slovenských hokejistov. „Sú to hráči, proti ktorým chcete nastupovať. Máme tu chalanov, ktorí sú na farme a váš cieľ a sen je nastupovať proti hráčom, akých sme videli. ´Syky´ ukázal, že má z nich najbližšie, aby proti nim hrával,“ povedal Országh. V mixzóne sa slová kormidelníka Slovenska pretlmočili Sýkorovi, ktorý to zobral s pokorou: „Ja si to veľmi vážim. Je to pre mňa pocta, že ma pán tréner takto opísal. Je to pre mňa niečo veľké. Proti takýmto mužstvám sa dokážem veľmi namotivovať a odovzdať všetko. Proti nim nehráme každý deň, čiže to bola pre mňa veľká škola do života a určite mi to veľa dalo.“



Sýkora prezradil, že sa na ľade stihol s Crosbym dostať aj do komunikácie. Všetko vyvrcholilo v pozitívnom duchu podaním ruky po vyhlásení najlepších hráčov. „Počas zápasu boli nejaké emócie. Povedal som mu, aby ma nesekal, že nemám z neho nejaký strach. Samozrejme, po zápase som mu povedal, že to bola pre mňa obrovská česť zahrať si proti takému hráčovi a stáť vedľa neho,“ neskrýval nadšenie člen elitného slovenského útoku.



Dojem z pozitívnej skúsenosti do kariéry pokazilo Sýkorovi iba konečné skóre. Slováci mali v úvodnej tretine niekoľko veľkých šancí. Už po pár sekundách nedokázal upratať puk do prázdnej bránky Róbert Lantoši a gólom neskončili ani veľké príležitosti Patrika Kocha či nebezpečný teč Sýkoru. „Mrzí, že sme mali hneď na začiatku trochu šťastia. Puk sa odrazil od mantinelu, mohli sme dať na 1:0 a mohol byť úplne iný priebeh. Kanaďania dali potom dva góly a už sa hralo ťažšie,“ uzavrel Sýkora.







/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/