Sýkora si vymenil miesto s Honzekom: Mám úlohu pomôcť v súbojoch

Štokholm 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti vyrukujú na svoj druhý duel v A-skupine MS v Štokholme proti Slovincom s pozmenenou zostavou. Do prvej útočnej formácie sa k Samuelovi Takáčovi a Matúšovi Sukeľovi presunie Samuel Honzek, na jeho mieste v druhom útoku figuruje Adam Sýkora s Daliborom Dvorským a Martinom Chromiakom. Otázny je zatiaľ štart obrancu Samuela Kňažka, ktorý sa v sobotu dopoludnia pripojil k tímu.



Primárny zámer tejto zmeny vysvetlil šéf slovenskej striedačky Vladimír Országh: „Potrebujeme vyhrávať viac súbojov, najmä mladí chalani mali problém udržať sa na puku a vyhrávať súboje v obrane. Toto je parketa pre Sýkoru, mal by tam priniesť agresivitu a vyhrané súboje. Uvidíme, ako to pôjde, vždy to môžeme vrátiť späť. Potrebujú však hrať s pukom, sú to ofenzívni hráči a potrebujú tam niekoho, kto im puky vybojuje, aby sa na ňom udržali.“



Honzek absolvoval spolu s Dvorským náročnú premiéru proti „trom korunkám“ (0:5). Sýkora by mal priniesť k Dvorskému s Chromiakom potrebnú bojovnosť a energiu. „Dostal som úlohu pomôcť im v súbojoch. Hlavne ako defenzívnejší hráč im pomáhať v týchto veciach. Také sú moje úlohy, takže sa budem snažiť ich plniť najlepšie ako viem. Som veľmi rád, že môžem nastupovať s takýmito chlapcami. Svoju robotu však budem robiť všade, kde budem hrať,“ uviedol Sýkora pre TASR.



Slovákov v piatok večer preverila obrovská kvalita domáceho výberu. Nie príliš vydarený vstup už mužstvo hodilo za hlavu a pozerá sa na ďalší priebeh turnaja. „Boli tam pozitívne i negatívne veci. Mali sme už nejaké video a míting, čiže je čas zahodiť to za hlavu a čaká nás nový deň,“ dodal 20-ročný útočník.



Zatiaľ nie je možné definitívne potvrdiť štart Kňažka proti Slovinsku. Dvadsaťdvaročný obranca je podľa vlastných slov pripravený, no konečné rozhodnutie necháva na trénerov. Na ceste je útočník Pavol Regenda, ktorý mal doraziť do dejiska šampionátu v sobotu popoludní. „Potrebujeme sa s ním rozprávať o tom, ako sa cíti po tej dlhej ceste. Mal už jeden prelet v USA do San Jose a následne sem. Nie je to nič jednoduché,“ vyjadril sa k Regendovi asistent trénera Peter Frühauf.