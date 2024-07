Syllová príde o otvárací ceremoniál, lebo nosí hidžáb

Paríž 24. júla (TASR) - Francúzska šprintérka Sounkamba Syllová sa nebude môcť zúčastniť na piatkovom otváracom ceremoniáli OH 2024 v Paríži, lebo nosí hidžáb. Na olympiáde by sa mala predstaviť v štafete na 4x400 m a v miešanej štafete.



"Dostanete sa do nominácie na olympijské hry, ktoré sa konajú vo vašej rodnej krajine, ale zakážu vám účasť na otváracom ceremoniáli, lebo nosíte šatku," uviedla frustrovaná Syllová na sociálnej sieti.