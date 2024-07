Sylvinho zostane na lavičke Albánska, zmluvu predĺžil do decembra 2025

Tirana 24. júla (TASR) - Brazílčan Sylvinho zostane na lavičke futbalovej reprezentácie Albánska. S tamojšou federáciou sa dohodol na novej zmluve do decembra 2025. Svojich zverencov predtým priviedol k účasti na finálovom turnaji ME 2024 v Nemecku.



Päťdesiatročný Sylvinho vedie albánsky tím od januára 2023. V kvalifikácii ME 2024 s ním vyhral E-skupinu pred Českom a Poľskom. Na šampionáte v Nemecku získali Albánci v základnej skupine jediný bod vďaka remíze s Chorvátskom 2:2, prehrali s Talianskom (1:2) i Španielskom (0:1) a do vyraďovačky nepostúpili. Bola to druhá účasť krajiny na vrcholnom podujatí po ME v roku 2016.



Cieľ reprezentácie Albánska v nasledujúcom období bude uspieť v Lige národov a v kvalifikácii MS 2026, čo by znamenalo premiérovú účasť na svetovom šampionáte v histórii.



Sylvinho je bývalý brazílsky reprezentant, ktorý počas aktívnej kariéry hral za Arsenal, Barcelonu, či Manchester City. Ako tréner v minulosti viedol Olympique Lyon i Corinthians a pôsobil ako asistent pri národnom tíme Brazílie i v milánskom Interi, informovala agentúra AP.