Syn hokejovej legendy Henrika Sedina bude reprezentovať Kanadu

Ilustračná snímka.

Ottawa 25. augusta (TASR) - Syn bývalého slávneho švédskeho hokejistu Henrika Sedina bude reprezentovať kanadskú futbalovú reprezentáciu. Osemnásťročného Valtera nominovali do výberu U18, ktorý sa predstaví v prípravných zápasoch vo Fínsku. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.

Valter Sedin sa narodil vo Vancouveri, kde jeho otec, člen Siene slávy NHL, spoločne so svojou dvojičkou Danielom zažil najslávnejšie časy v zámorskej profilige. Hrá na pozícii stredopoliara a aktuálne pôsobí v mládežníckych štruktúrach švédskeho klubu Hammarby, ktorého spoluvlastníkom je bývalý švédsky futbalový reprezentant Zlatan Ibrahimovič.

Kariéru začal Valter v akadémii Vancouver Whitecaps FC a v júni 2024 debutoval v rezervnom družstve seniorského tímu, ktorý pôsobí v profesionálnej MLS. Vo februári tohto roku prestúpil do Hammarby.

Kanadská reprezentácia do 18 rokov odohrá vo Fínsku dva zápasy, 5. septembra proti domácemu tímu a o dva dni neskôr proti Švajčiarom.
