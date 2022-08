Solymosyovci získali bronz aj v technických miešaných pároch

ME V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ:



finále technických miešaných párov:



1. Giorgio Minisini, Lucrecia Ruggierová (Tal.) 89,3679

2. Emma Garciová Garciová, Pau Ribes Culla (Šp.) 83,7548

3. Jozef a Silvia SOLYMOSYOVCI (SR) 75,5914

Rím 15. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Jozef a Silvia Solymosyovci získali na ME v Ríme bronzovú medailu aj v technických miešaných pároch. Vo finále obsadili vo Foro Italico tretie miesto so ziskom 75,5914 b. Nadviazali tak na sobotňajšie bronzové vystúpenie z finále voľných mixov.Solymosyovci štartovali v pondelok v konkurencii dvojíc z piatich krajín ako prví v poradí, za sebou nechali tandemy Srbska a Belgicka. Úlohu favoritov potvrdili domáci Taliani Giorgio Minisini s Lucreciou Ruggierovou, ktorí dostali od rozhodcov známku 89,3679 b. Striebro putuje do Španielska zásluhou Emmy Garciovej Garciovej a Paua Ribesa Cullu.