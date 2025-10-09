< sekcia Šport
Syna legendárneho boxera našli mŕtveho, mal 17 rokov
Mladý boxer mal 10 mesiacov, keď jeho otec, majster sveta v dvoch váhových kategóriách, zomrel v júli 2009 vo veku 37 rokov v Brazílii.
Autor TASR
Mexico City 9. októbra (TASR) - Syn zosnulého boxerského velikána Artura Gattiho zomrel vo veku 17 rokov. Oznámila Svetová boxerská asociácia (WBA). Artura Gattiho mladšieho našli mŕtveho v byte v Mexico City, kde býval so svojou matkou Amandou Rodriguesovou. Úrady neuviedli príčinu smrti.
Gatti ml. sa presťahoval do Mexica City, kde trénoval v miestnych akadémiách a zároveň sa pripravoval na svoj profesionálny boxerský debut. „WBA a boxerský svet smútia nad smrťou Artura Gattiho Jr. Jeho cesta sa len začínala, no jeho duch bude žiť ďalej. Teraz sa opäť stretáva so svojím legendárnym otcom medzi hviezdami,“ uviedla WBA.
Mladý boxer mal 10 mesiacov, keď jeho otec, majster sveta v dvoch váhových kategóriách, zomrel v júli 2009 vo veku 37 rokov v Brazílii. Jeho telo našli v byte, ktorý si prenajímal s Rodriguesovou. Polícia ju pôvodne zadržala ako podozrivú, ale prepustila ju a dospela k záveru, že Gatti starší spáchal samovraždu.
