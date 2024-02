Akvabela Reichová v technickom sóle štrnásta, nepostúpila do finále

Dauha 2. februára (TASR) - Slovenská akvabela Viktória Reichová nepostúpila do finále technického sóla na MS v plaveckých športoch v Dauhe. V piatkovej kvalifikácii obsadila 14. miesto so ziskom 216,1600 bodu. Od postupu medzi elitnú 12-ku ju delili vyše tri body.



"S dnešným výkonom som maximálne spokojná. Tomuto športu sa venujem už naozaj dlhú dobu. Ako športovec mám k sebe veľmi kritický postoj a nikdy predtým som sa necítila byť hrdá za moje výkony, no dnes som. Nešlo absolútne nijak predpokladať výsledok súťaže, keďže od minulého roku po zmene pravidiel sa aj tá najlepšia pretekárka môže prepadnúť na posledné miesto. Finále mi ušlo, ale absolútne ma to netrápi lebo viem, že som do dnešného dňa dala všetko, čo som len mohla. Naopak sa teším, keďže podľa bodového hodnotenia som sa oproti MS vo Fukuoke zlepšila. Veľmi sa teším a ako som aj dúfala, mám obrovský úsmev na tvári a to je najdôležitejšie," povedala podľa Slovenskej plaveckej federácie (SPF). Pre TASR sa vyjadrila aj trénerka slovenských reprezentantiek Monika Thuringová: "Viktória dosiahla svoje doterajšie bodové maximum a zaplávala čisto obtiažnosť svojej zostavy."



Reichová sa v katarskej metropole ešte predstaví vo voľnom sóle. Najlepšiu technickú zostavu predviedla v úvodný súťažný deň svetového šampionátu Grékyňa Evangelia Plataniotiová, ktorá dostala od rozhodkýň známku 270,1901 b.



Medzi finálovú dvanástku sa nedostali ani Chiara Dikyová s Leou Krajčovičovou, ktoré obsadili v technických duách konečné 18. miesto so známkou 213,9150. Na postup potrebovali výkon na úrovni 223,2233. Najlepšie hodnotenie v kvalifikácii získali Číňanky Wang Liou-i a Wang Čchien-i (269,8883).