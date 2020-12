Systém basketbalového Slovenského pohára mužov prešiel zmenami

Aktualizovaný program Slovenského pohára 2020/2021:



osemfinále - 10. januára 2021 (najneskorší termín odohrania zápasu)



BK MŠK Kežmarok - BKM Lučenec



štvrťfinále - 16. januára 2021 (najneskorší termín odohrania zápasu)



Inter Bratislava - postupuje priamo do Final Four



Iskra Svit - víťaz zápasu BK MŠK Kežmarok/BKM Lučenec



BC Prievidza - MBK Baník Handlová



Spišskí Rytieri - Patrioti Levice

Bratislava 9. decembra (TASR) - Systém basketbalového Slovenského pohára mužov prešiel vzhľadom na aktuálne opatrenia podstatnými zmenami. Zo súťaže sa odhlásilo 10 družstiev z nižších súťaží, čím sa výrazne znížil objem zápasov potrebných ku kvalifikácii na Final Four.Ako informovala Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), do 7. decembra umožnili klubom z 1. a 2. ligy odstúpiť zo súťaže bez finančného postihu. K tomuto kroku prišlo na základe faktu, že dlhodobo nie je možný riadny tréningový proces a nižšie súťaže sú prerušené až do odvolania. Toto právo využili z 1. ligy BKM SPU Nitra, IMC Slovakia Považská Bystrica, Academic ŽU Žilina, BK Slovenský Orol Levoča, MŠK MBK Žiar nad Hronom, ŠKP BBC Banská Bystrica a BC Komárno. Z 2. ligy sa k ním pridali BK ŠPD Rožňava, MŠK Holíč a BBK Bánovce nad Bebravou.Pôvodné vyžrebovanie sa však nemení a družstvá, ktorých súper sa odhlásil, postupujú automaticky do ďalšieho kola. Jediným", ktorý zostal z nižšej súťaže, je BK MŠK Kežmarok. Toho čaká BKM Lučenec, stretnutie sa musí odohrať najneskôr do 10. januára 2021.Vzhľadom na vopred stanovený žreb súťaže sa Inter Bratislava už kvalifikoval na Final Four Slovenského pohára (22. - 23. januára). Ostatné ligové tímy (Svit, Prievidza, Handlová, Spišskí Rytieri, Levice a víťaz zápasu Kežmarok/Lučenec) odohrajú svoje štvrťfinálové zápasy 16. januára 2021.