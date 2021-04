Systém VAR sa cez víkend prvý raz objaví vo Fortuna lige

Bratislava 2. apríla (TASR) - Od 3. kola nadstavby futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 sa prvý raz objaví v slovenskej najvyššej súťaži systém Video asistenta rozhodcu (VAR). K dispozícii bude na dvoch zápasoch, cez víkend 3. a 4. apríla konkrétne na dueloch Slovan Bratislava - ViOn Zlaté Moravce (sobota), resp. MŠK Žilina - DAC Dunajská Streda (nedeľa). Únia ligových klubov (ÚLK) na oficiálnom webe vysvetlila, čo presne VAR posudzuje a ako má vyzerať systém v praxi.



VAR je videoasistent rozhodcu, ktorý kontroluje rozhodnutia hlavného rozhodcu pomocou videozáznamu a komunikačného systému. Hlavný rozhodca bude naďalej zodpovedný za všetky rozhodnutia na hracej ploche, VAR má úlohu poradného orgánu. Do oficiálnych pravidiel futbalu ho zapísali v roku 2018. Hlavnou úlohou systému je minimalizovanie rozhodcovských chýb, ktoré majú zásadný vplyv na výsledok futbalového zápasu. Rozhodca musí urobiť rozhodnutie v reálnom čase na ihrisku a zmeniť ho môže vtedy, keď VAR potvrdí, že išlo o zjavné pochybenie. Na preskúmanie situácie bude mať rozhodca toľko času, koľko uzná za vhodné. Nikto nesmie rozhodcu pri prezeraní záznamu obmedzovať a musí ostať celý čas viditeľný.



VAR skúma štyri základné situácie:



gólovú situáciu – skúma sa situácia pred tým, ako lopta prejde za bránkovú čiaru, či lopta neopustila hraciu plochu, či sa nejednalo o postavenie mimo hry, či počas akcie nebola nedovolená hra rukou či nedovolený zákrok



penaltovú situáciu – skúma sa, čo predchádzalo penaltovej situácii



priamu červenú kartu – skúmajú sa situácie, po ktorých by mal byť hráč vylúčený, nedovolené zastavenie súpera v gólovej situácii, hrubé nešportové správanie či násilné správanie



chybnú identifikáciu hráča pri udelení karty (žltej alebo červenej).



Iné situácie nemá VAR v kompetencii posudzovať.



O používaní VAR na Slovensku rozhodol v lete 2019 výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. V novembri 2019 sa začal proces školení a príprav v priestoroch Národného tréningového centra v Senci.



Systém bude pomáhať rozhodcom v televíznych zápasoch Fortuna ligy. Na fungovanie VAR-u sú potrebné zábery minimálne z ôsmich kamier. Už od jarnej časti Fortuna ligy je najvyššia slovenská futbalová súťaž snímaná na 9 kamier. Takýto štandard prijala Únia ligových klubov (ÚLK).



K povoleniu na požívanie boli potrebné dve certifikácie od Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA. Tá certifikuje každú krajinu a v nej dva aspekty – technológiu a vyškolenie rozhodcov. FIFA musí odobriť technológiu, s ktorou sa bude pracovať a rozhodcovia musia absolvovať určitý počet školení, aby prešli certifikáciou. Na fungovanie v praxi je vypracovaný 40-stranový VAR protokol, ktorý jasne určuje, čo posudzuje VAR a ako sa má správať rozhodca. Videoasistent nahlási rozhodcovi na ploche do slúchadla, aby prerušil hru a išiel si situáciu pozrieť k monitoru za postrannou čiarou. Hlavný rozhodca si tiež môže vypýtať pomoc od videoasistenta a následne sa ísť pozrieť na monitor.



AVAR je rozhodca, ktorý zastáva vo videooperačnej miestnosti (VOR) pozíciu asistenta videorozhodcu. Rozhodcovia absolvovali simulované situácie na tréningoch, potom takzvané off-line školenie, kedy rozhodca nekomunikuje s videoasistentom v operačnej miestnosti a napokon online školenie, kedy je to klasický prípad, ako poznáme z televízie, VAR funguje naplno, rozhodca ho používa. Rozhodca získava certifikát po absolvovaní dvoch krátkych (2x30 min) a dvoch dlhých zápasov (2x45 min). Školiaci proces na VAR a AVAR absolvovalo osem dvojíc v zložení rozhodca a asistent rozhodcu na výkon funkcie VAR a AVAR.



K dispozícii sú aktuálne dve mobilné operačné miestnosti. Ide o dodávky vybavené operačným systémom, v ktorých sedia traja ľudia – videoasistent rozhodcu, jeho asistent pre systém VAR a operátor systému. Naraz sa bude môcť VAR používať na dvoch zápasoch. V každej VOR je aj externá kamera, ktorá monitoruje dodržiavanie protokolu. Ten obsahuje napríklad zákaz používania mobilných telefónov, konzumáciu jedla a podobne. Tento záznam sa po každom stretnutí ukladá do elektronickej platformy a následne ho FIFA vyhodnocuje. Informácie pochádzajú z webu fortunaliga.sk a futbalsfz.sk.