Szalai po kolapse v stabilizovanom stave, Gera: Boli sme v šoku

Amsterdam 17. novembra (TASR) - Holandským futbalistom sa vďaka presvedčivému víťazstvu 4:0 nad Maďarskom podarilo zabezpečiť postup do štvrťfinále Ligy národov, no viac ako o výsledku sa po sobotnom zápase hovorilo o zdravotnom stave Ádáma Szalaia. Asistent trénera hostí skolaboval v úvode stretnutia na lavičke a potreboval rýchly lekársky zásah. Bývalého maďarského reprezentanta previezla sanitka do nemocnice, jeho stav je už stabilizovaný.



Nepríjemný moment sa udial v 7. minúte, keď španielsky rozhodca Jesus Gil Manzano musel prerušiť duel pre náhly kolaps Szalaia. Asistenta trénera hostí bolo vidieť ležať vedľa tímovej lavičky, jeho nohy sa triasli. Hráči a členovia realizačného tímu rýchlo vytvorili okolo neho ochrannú bariéru. "Ádám Szalai v jednom momente spadol na trávnik. Bolo pre nás hrozné niečo také zažiť," opísal situáciu pre MTI Dániel Gera, ktorý ako náhradník sledoval incident zblízka z lavičky. "Bol to hrozný pohľad, každý bol z toho v šoku. Každý, kto mohol, pribehol rýchlo na pomoc. Našťastie je už v poriadku. Pri takej chvíli si uvedomíte, čo je v živote skutočne dôležité. Ádám je silný muž, vďaka Bohu je už na tom lepšie," doplnil maďarský útočník, ktorý prišiel na ihrisko v 74. minúte. "Niečo podobné sme zažili už u Barnabása Vargu na EURO 2024. Prešli sme si všetci ťažkými chvíľami. Od toho momentu už zápas nebol pre nás ten najdôležitejší. Hlavné bolo pre nás vedieť, že je Ádám v poriadku," vravel brankár Dénes Dibusz.



Maďarsky futbalový zväz v priebehu stretnutia informoval, že stav bývalého reprezentanta je stabilizovaný a je pri vedomí. Sanitka ho odviezla na vyšetrenie do amsterdamskej nemocnice. "Bol to pre nás celkom šok," povedal kapitán holandského tímu Virgil van Dijk. "Vidíte niekoľko ležať a triasť sa. Bolo to hrôzostrašné. Našťastie v určitom momente sme sa dozvedeli, že jeho stav je stabilizovaný," dodal pre televíziu NOS. "Všetci sme boli z toho v šoku. Našťastie som počul, že ešte na ihrisku nadobudol vedomie. Takéto veci sú dôležitejšie než futbal," vyslovil sa domáci krídelník Cody Gakpo.



Ďalší osud stretnutia bol v tej chvíli nejasný. Kapitán maďarskej reprezentácie Dominik Szoboszlai zhromaždil spoluhráčov na ihrisku a po porade sa rozhodli v zápase pokračovať. Podľa Van Dijka to musela byť pre hostí náročná voľba: "Museli sa rozhodnúť, či chcú pokračovať v zápase. Myslím si, že to ukazuje, aký je ten tím silný. Máme pred nimi obrovský rešpekt." Holandský obranca sa od spoluhráča z FC Liverpool Szoboszlaia dozvedel, že už v minulosti podobný kolaps zažil: "Napriek tomu je strašné niečo také vidieť. Verím, že je na tom už dobre a dúfam v jeho skoré uzdravenie."



Po 13-minútovej pauze sa rozhodca vrátil k videu, pretože Tamas Nikitscher zahral rukou v šestnástke. Domáci tak dostali šancu otvoriť skóre z penalty a Wout Weghorst ju suverénne premenil. Holanďania pred prestávkou zvýšili na 2:0, Donyella Malena fauloval Zsolt Nagy a ďalšiu jedenástku premenil Gakpo. Po prestávke Weghorst trafil žrď, no Denzel Dumfries upokojil domácich. Výsledok spečatil Teun Koopmeiners. "Oranjes" si vďaka suverénnemu víťazstvu zaistili druhú postupovú priečku v 3. skupine A-divízie. "Pravdupovediac sme hrali trochu ľahkovážne. Terén bol veľmi rýchly, to však nie je žiadna výhovorka. Vždy sa dajú niektoré veci zlepšiť. Vyhrali sme však zaslúžene, udržali si čistý štít a ideme do štvrťfinále," dodal van Dijk.



Maďari, ktorí zaostávajú za Holandskom o tri body, skončia s určitosťou na tretej priečke a budú hrať play off o udržanie v "áčku". "Treba uznať, že Holanďania boli lepší a zrejme by sme prehrali, aj keby nenastal ten nepríjemný moment. Vytvorili sme si viac šancí ako v domácom zápase s Holandskom, ale nedokázali sme ich využiť," dodal Dibusz, ktorý v deň zápasu oslávil 34. narodeniny.



V druhom zápase skupiny Nemecko deklasovalo Bosnu a Hercegovinu 7:0 a potvrdilo prvenstvo v "áčku". Po dva góly strelili Tim Kleindienst a Florian Wirtz. Nemci dosiahli najvyššie víťazstvo v šesťročnej histórii Ligy národov. "Dnes sme sa bavili futbalom. Po úvodných pár góloch sme to vzadu zavreli a potom odviedli ďalšiu skvelú prácu v ofenzíve. Priamy kop Flo-a (Wirtza) bol nádherný, ale celé mužstvo podalo fantastický výkon. Hráme momentálne výborný futbal," povedal pre web UEFA Jamal Musiala, ktorý otvoril skóre už v 2. minúte.