Szczesny je po operácii nosa, nemal by Juventusu dlho chýbať

Turín 14. apríla (TASR) - Poľský brankár Wojciech Szczesny je po operácii nosa, ktorá dopadla bez komplikácií. Futbalistom Juventusu Turín by mohol byť k dispozícii už v piatkovom zápase Serie A proti Cagliari, pokiaľ sa bude rana dobre hojiť.



Szczesny sa zranil v sobotnom mestskom derby proti FC Turín, duel však dochytal. Ešte večer absolvoval zákrok pod dohľadom lekára Juventusu Marca Freschiho. Prepustiť do domácej liečby ho mali v priebehu nedele, informoval portál Football Italia.



Tridsaťtriročný Szczesny odchytal v tejto sezóne 30 zápasov vo všetkých súťažiach, 14-krát si udržal čisté konto. V minulosti chytal aj v AS Rím a Arsenale. Juventus čaká do konca sezóny ešte šesť ligových zápasov a semifinálová odveta Talianskeho pohára proti Laziu.