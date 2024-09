Barcelona 25. septembra (TASR) - Poľský futbalový brankár Wojciech Szczesny nepriamo pripustil, že je ochotný rokovať s Barcelonou. Jednotka katalánskeho tímu Marc-Andre ter Stegen sa vážne zranil v nedeľnom zápase na pôde Villarrealu (5:1) a v pondelok prišla informácia o jeho možnej absencii do konca sezóny a zároveň špekulácie o príchode Szczesného.



Tridsaťštyriročný gólman pôsobil naposledy v Juventuse Turín a len minulý mesiac oznámil ukončenie kariéry. "Veľmi rešpektujem históriu Barcelony, je to jeden z najlepších klubov na svete. Rozumiem náročnej situácii spôsobenej zranením Marca-Andreho ter Stegena a myslím, že by bolo odo mňa neúctivé, keby som túto možnosť nezvážil," povedal Szczesny podľa španielskych médií. Potenciálny angažmán by mohla komplikovať situácia s Juventusom, kde brankár ukončil zmluvu o rok skôr.



S turínskym klubom získal tri tituly v Serii A, tri Talianske poháre a dva superpoháre. V minulosti pôsobil aj v Arsenale, s ktorým vybojoval dva Anglické poháre FA i ligový pohár. Za národný tím odohral 84 zápasov a bol výraznou postavou na posledných MS v Katare, kde Poliaci postúpili do osemfinále po 36 rokoch.