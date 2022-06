Szeiler a Vízy vypadli v Ríme v úvodnom kole

Rím 28. júna (TASR) - Slovenským zápasníkom sa nedarilo v utorok na juniorských majstrovstvách Európy v Ríme, keď obaja reprezentanti v grécko-rímskym štýle vypadli hneď v úvodnom kole. Matyas Szeiler začal v hmotnostnej kategórii do 82 kg v osemfinále, kde nestačil na Raufa Abdullu Alijeva z Azerbajdžanu, s ktorým prehral 0:3 na body. Alijev ho nepotiahol do repasáže, pretože následne vypadol vo štvrťfinále. V kategórii do 97 kg sa predstavil Robert Vízy, ktorý už v kvalifikačnom kole podľahol Švédovi Maansovi Klostermannovi 0:8 na technickú prevahu. Klostermann vzápätí prehral vo štvrťfinále.