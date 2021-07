Szilágyi zavŕšil na OH 2020 v šabli zlatý hetrik

finále:



Áron Szilágyi (Maď.) - Luigi Samele (Tal.) 15:7



o 3. miesto:



Kim Junghwan (Kór. rep.) - Sandro Bazadze (Gruz.) 15:11

Tokio 24. júla (TASR) - Maďarský šermiar Áron Szilágyi sa stal na OH 2020 v Tokiu olympijským šampiónom v šabli. V sobotnom finále zdolal Taliana Luigiho Sameleho 15:7 a zavŕšil zlatý hetrik. Premožiteľa nenašiel ani na OH 2016 v Riu de Janeiro a OH 2012 v Londýne. Bronz putuje do Kórejskej republiky vďaka Kim Junghwanovi.