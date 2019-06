SZĽH na úvod Kongresu odovzdal ceny, Pálffyho návrh neprešiel

Odchádzajúci šéf slovenského hokeja M. Kohút udelil cenu prezidenta SZĽH za osobný prínos dlhoročnému trénerovi E. Bokrošovi, bývalému rozhodcovi P. Jonákovi a funkcionárom D. Mrázovi a J. Vrábelovi

Bratislava 26. júna (TASR) - Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa v stredu začal so 79 delegátmi. Generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček poverený vedením kongresu konštatoval, že plénum je uznášaniaschopné. Zaregistrovalo sa dokopy 330 hlasov, potrebná nadpolovičná väčšina tak predstavovala 166 hlasov. Každý tipsportligový účastník mal vo voľbách päť hlasov, prvoligové kluby disponovali tromi hlasmi a druholigové, juniorské, dorastenecké či ženské po jednom.



Pokračovalo sa schvaľovaním programu a rokovacieho poriadku Kongresu SZĽH. Zo strany volebnej komisie prišlo k návrhu, aby sa rokovací a volebný poriadok schvaľoval naraz (zlúčenie bodu 4 a 14), s čím delegáti súhlasili. Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner potom navrhol, aby bol z programu Kongresu vypustený bod č. 12 týkajúci sa zmien legislatívnych noriem (Stanovy SZĽH, Súťažný poriadok SZĽH, Disciplinárny poriadok SZĽH). Podľa neho neprebehla v tejto oblasti dostatočná diskusia v rámci dotknutých klubov či odborných komisií. "Účinnosť zmien by mala byť predmetom väčšej diskusie," uviedol Lintner a navrhol tento bod presunúť na decembrový kongres, čo delegáti následne odsúhlasili.



Delegáti Kongresu potom rozhodovali, či budú hlasovať vo voľbách elektronicky alebo písomne. Bývalý hokejový reprezentant Žigmund Pálffy (za HK Skalica) navrhol, aby sa voľby rozdelili a o voľbách prezidenta a členov VV SZĽH sa rozhodovalo písomnou voľbou. Na jeho slová nadviazal jeden z kandidátov na post šéfa SZĽH Dárius Rusnák. "Tajná voľba prezidenta by mala byť písomná. Myslím si, že by nás nemala dlhšie zdržať," povedal Rusnák. Delegáti však rozhodli, že všetky voľby prebehnú elektronicky.



Program pokračoval voľbou pracovných skupín a správnou mandátovej komisie, potom predniesol správu dosluhujúci prezident SZĽH Kohút. "Počas môjho pôsobenia sa nám podarilo zlepšiť zväzový marketing. V priebehu troch rokov sme sa dostali do plusových čísiel. Zväz je dnes ziskový a dokáže si plniť svoje záväzky," povedal Kohút a takisto vyslovil želanie, aby v štruktúrach hokejového zväzu našlo uplatnenie viac žien. Šéf organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček podal hodnotiacu správu o májovom svetovom šampionáte na Slovensku. Na záver potvrdil, že v slovenskom hokeji už nebude pôsobiť a bude sa sústrediť na prácu v Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF). Za reprezentačný úsek predniesol správu generálny manažér slovenských reprezentácií Miroslav Šatan. "Keď sme menovali Craiga Ramsayho za trénera, takmer nikto na Slovensku ho nepoznal. Podarilo sa nám ho zohnať pri minimálnych finančných požiadavkách. Pod jeho vedením sa nám podarilo zmeniť prístup hráčov k reprezentácii, profesionalita bola na oveľa vyššej úrovni. Popri ňom sa mali možnosť vzdelávať a ďalej trénersky napredovať mladí tréneri ako Vladimír Országh, Róbert Petrovický, Andrej Podkonický, Ivan Droppa či Michal Handzuš. Keď sa Craig ujal reprezentačného kormidla, ľudia na ulici ma zastavovali a pýtali sa, čo som to urobil slovenskému hokeju. Teraz chcú, aby tu zostal," zdôraznil Šatan.



Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na úvod stredajšieho Kongresu ocenil 24 hokejových osobností. Zlatý odznak SZĽH za celoživotný prínos pre slovenský hokej dostali Juraj Bakoš, Jozef Frühauf, Ladislav Gross, Ivana Hanousková, Jozef Chrenko, Dalimír Jančovič, Ľubomíra Kožanová, František Morvay, Drahomír Mydlo, Igor Nemeček, Štefan Nižňanský, Ján Plandora, Pavol Remžík, Pavol Siroťák, Roman Štamberský, Juraj Široký st., Pavol Učeň, Roman Ulehla, Ladislav Vasilňák, Ľudovít Venutti, Ivan Halmeš, Miroslav Klíma st., Juraj Koval a Maroš Krajči.



Odchádzajúci šéf slovenského hokeja Martin Kohút udelil cenu prezidenta SZĽH za osobný prínos dlhoročnému trénerovi Ernestovi Bokrošovi, bývalému dlhoročnému rozhodcovi Petrovi Jonákovi a skúseným funkcionárom Dušanovi Mrázovi a Jozefovi Vrábelovi: "Títo štyria ľudia boli mojou oporou počas uplynulých troch rokov vo funkcii. Majú pevnú vôľu a dlhú históriu v slovenskom hokeji. Boli mojím zrkadlom, ktoré mi otáčali pri mojich rozhodnutiach," povedal Kohút na adresu ocenených.



SZĽH takisto odovzdal ocenenia aj svojim partnerom. Kongres následne pokračoval vyhodnotením sezóny 2018/2019. Cenu Karola Faka pre najproduktívnejšieho hráča Extraligy dorastu získal Roman Faith z HC Košice, Cenu Dušana Pašeka pre najlepšieho strelca Extraligy juniorov dostal Sebastián Šmída z MHKM Skalica. Ocenenia získali aj najlepší hráči II. ligy seniorov a St. Nicolaus 1. ligy seniorov. Ocenenie pre najlepšieho brankára I. hokejovej ligy 2018/19 dostal Adam Trenčan (Michalovce), najlepším obrancom sa stal Juraj Ďurkech (Pov. Bystrica) a titul najlepšieho útočníka si vyslúžil Michal Kokavec (Dubnica). Najproduktívnejším hráčom I. ligy sa stal Martin Kalináč (Topoľčany), ktorý v 39 zápasoch nazbieral 63 bodov (20+43).



Delegáti Kongresu mali na záver svojho stredajšieho zasadnutia voliť zástupcov do svojich orgánov. Volebná komisia SZĽH oficiálne potvrdila troch prezidentských kandidátov. Nástupcom Martina Kohúta sa mohol stať jeden z trojice Miroslav Šatan, Dárius Rusnák a Jaromír Šmátrala. Prezidentom SZĽH sa stane kandidát, ktorý získa v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak sa tak po prvom hlasovaní nestane, bude nasledovať druhé kolo, do ktorého postúpia dvaja ašpiranti s najvyšším počtom hlasov. O miesta vo Výkonnom výbore SZĽH prejavilo záujem dokopy 35 uchádzačov. VV má deväť členov, pričom jedno miesto je vyhradené pre prezidenta SZĽH a druhé pre zástupcu športovcov. O toto miesto sa uchádzala trojica Branko Radivojevič, Jozef Stümpel a Ľubomír Višňovský. O zvyšných sedem stoličiek vo VV bojovalo na Kongrese 32 uchádzačov. O post predsedu DK SZĽH sa uchádzali štyria kandidáti, o miesto podpredsedu piati.