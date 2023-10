SZĽH reformuje vzdelávanie trénerov, Šatan: Chceme ísť vlastnou cestou

Bratislava 13. októbra (TASR) - Na pôde Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie na tému reformy vzdelávania trénerov pre zisk dvoch najvyšších licencií A, resp. A+, ktoré iniciovali prezident zväzu Miroslav Šatan a generálny sekretár Miroslav Lažo. Cieľom zasadnutia pozostávajúceho zo zástupcov pedagogického prostredia, odborníkov SZĽH či slovenských absolventov popredných fínskych a švédskych univerzít, je vytvorenie pracovnej skupiny a zadefinovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov.



Stredajšiemu expertnému zasadnutiu predchádzalo stretnutie vedenia SZĽH s dekanom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Viktorom Bielikom, PhD., na ktorom prebehla diskusia ohľadom zmien a aktualizácie súčasného študijného programu pri dvoch najvyšších trénerských licenciách A, resp. A+. "Chceme, aby zodpovedal aktuálnym svetovým trendom, pretože doba sa rýchlo posúva vpred a my vidíme priestor na zlepšenie. Preto sme na pôdu zväzu zvolali expertnú skupinu, aby sme mohli diskutovať o zmenách vo vzdelávaní trénerov a podnikli kľúčové kroky k ich realizácii,“ uviedol generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo na oficiálnom zväzovom webe hockeyslovakia.sk.



Za akademickú oblasť z radov odborných pedagógov sa na stretnutí zúčastnili niekdajší reprezentačný tréner a mentor metodického oddelenia SZĽH PaedDr. Ján Filc, ďalej pedagóg, športový odborník a autor mnohých odborných športových publikácií PhDr. Ján Golian, CSc., zástupca FTVŠ UK prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. ako aj niekdajší regionálny inštruktor SZĽH a jeden z autorov myšlienky vytvorenia univerzitného tímu UMB PaedDr. Lukáš Opáth, PhD. Za absolventov obdobných študijných programov z popredných fínskych a švédskych univerzít diskutovali Martin Štrbák, Peter Kúdelka, Martin Dendis, Branislav Bendík, Nikolas Struhár, Marek Kohút. Za odbornú zložku SZĽH sa na stretnutí zúčastnili okrem Miroslava Laža s Miroslavom Šatanom aj šéftréner mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora, manažér vzdelávania trénerov Igor Andrejkovič a šéf regionálnych inštruktorov Radovan Somík. Šestnásťčlennú skupinu doplnil niekdajší tréner reprezentačnej osemnástky, absolvent FTVŠ a hokejový lektor Norbert Javorčík.



"Dôvodom stretnutia bola diskusia o zmenách vo vzdelávaní trénerov. Počiatočné kroky sme v tejto oblasti už v minulosti urobili zmenou systému vzdelávania, ale tempo pokroku ide nezadržateľne dopredu a my s ním neustále chceme držať krok. Nasledujúcim bodom je vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá si zadefinuje ciele v tejto oblasti. V rámci toho krátkodobého pôjde o zapracovanie drobných zmien a aktualizácií, ktoré možno aplikovať ihneď. V rámci dlhodobého by sme chceli inovovať náš strategický plán a vytvoriť externý študijný program tréner ľadového hokeja pre bývalých hokejistov, ktorí majú ambíciu začať trénovať, avšak s väčším dôrazom na praktické skúsenosti,“ vyhlásil Lažo.



"Súčasný vzdelávací program je konzervatívny, čo potvrdili aj odborníci z pedagogickej oblasti. Aj preto sme na stredajšie prvé pracovné stretnutie prizvali absolventov Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a našich absolventov z fínskych a švédskych univerzít. Vypočuli sme si ich skúsenosti, porovnali si oba modely vzdelávania trénerov. V rámci reformného procesu sa chceme vybrať vlastnou cestou. Vypracovať vlastný slovenský systém, v ktorom budeme klásť dôraz na implementáciu poznatkov do praxe. Nechceme, aby celé tri roky sedeli v učebni, ale aby dostatok študijného času trávili prácou v klube pri mládeži,“ zdôraznil prezident SZĽH Miroslav Šatan.