SZĽH schválil budúcoročný rozpočet, Handzuša nahradil Pavlikovský

Na snímke člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Richard Pavlikovský počas tlačovej konferencie po skončení kongresu SZĽH v Bratislave 12. decembra 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Lažo počas tlačovej konferencie po skončení kongresu SZĽH v Bratislave 12. decembra 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 12. decembra (TASR) - Uvoľnené miesto vo výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) po Michalovi Handzušovi zaujal Richard Pavlikovský. Delegáti o tom rozhodli na pondelňajšom kongrese, kde schválili budúcoročný finančný rozpočet a určili taktiež nového generálneho sekretára SZĽH Miroslava Laža.uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii Pavlikovský, ktorý obsadil post so ziskom nadpolovičnej väčšiny hlasov (175). Jeho predchodca odstúpil z funkcie v dôsledku rozhodnutia zväzu nezakázať hráčom z KHL reprezentovať Slovensko.doplnil Pavlikovský.Zväz schválil rozpočet na rok 2023 v rovnakej výške tretíkrát za sebou.povedal k rozpočtu výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ.Nový generálny sekretár Lažo nastúpi do úradu od nového roka a prevezme ho po Ivanovi Pulkertovi. Momentálne pôsobí ako člen výkonného výboru, regionálny manažér zväzu pre bratislavský kraj a v klube Modré Krídla Slovan.uviedol Lažo, ktorý sa po nástupe do funkcie vzdá svojich regionálnych aj klubových povinností.Šatan ocenil na kongrese Cenou prezidenta SZĽH za rozvoj hokejovej infraštruktúry ôsmich zástupcov samospráv či súkromných investorov, ktorí sa podieľali na jej zveľadení.dodal na záver Šatan.