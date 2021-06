Slovenský zväz ľadového hokeja schválil stratégiu na desať rokov

Bratislava 24. júna (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) schválil stratégiu na najbližších desať rokov, ktorá má pomôcť hnutiu vo výchove nových talentov a vrátiť Slovensko medzi svetovú hokejovú špičku. Na štvrtkovom kongrese zároveň zvolili za nového člena Výkonného výboru zväzu Dušana Mráza, ktorý zaujal miesto po Martinovi Kohútovi.







Zväz chce spoločne s klubmi v najbližších rokoch zvýšiť počet registrovaných hráčov a športových odborníkov v systéme SZĽH, zvýšiť kvalitu hráčov a hokejových odborníkov, zvýšiť počet a kvalitu ľadových plôch a ostatnej infraštruktúry, tiež zvýšiť konkurencieschopnosť klubov, pozdvihnúť ženský hokej, zvýšiť kvalitu vzdelávania mladých hokejistov a hokejistiek, zvýšiť spokojnosť rodičov v oblasti vzdelávania a výchovy detí a zlepšenie vnímania postavenia slovenského hokeja v spoločnosti. "Keď sme mali pred niekoľkými rokmi v Jasnej seminár, čo so slovenským hokejom, tak sme si tam definovali jednu z úloh vypracovať nejakú dlhoročnú stratégiu. Myslím si, že dnes je tá stratégia do nejakých detailov vytvorená a po diskusii s klubmi bola výraznou väčšinou schválená. Slovenský hokej má teraz dlhodobú víziu na desať rokov. Zo stoličky prezidenta SZĽH či člena výkonného výboru však dlhodobý plán nikto nedokáže aplikovať do praxe. Je to na pleciach našich manažérov a trénerov v kluboch a môžeme to dosiahnuť len všetci spoločne," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan. Dlhodobú stratégiu pre slovenský hokej nakoniec schválili delegáti drvivou väčšinou 305 hlasmi z celkových 314 možných.



V rámci nej vznikol aj nový projekt, ktorý by mal priniesť viac slovenských hokejistov do zámorských univerzitných súťaží. "Každý rok chceme poslať na výberové turnaje v zámorskej súťaže NCAA našich hráčov z osemnástky. Tento rok chceme prvýkrát poslať 18 hráčov na takýto turnaj, kde budú všetci tréneri zo slávnych univerzít s tým, že vyhľadávajú hráčov a ponúkajú štipendium a štvorročný vzdelávací program. Veríme, že možno dvaja, traja, piati by takéto štipendiá získali," uviedol.



Potvrdením stratégie SZĽH, že výchova a vzdelávanie sú pre hokejové hnutie kľúčovou prioritou sú aj ďalšie projekty, ktoré vedenie zväzu predstavilo na zasadnutí Kongresu SZĽH. V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF Academy zabezpečí SZĽH systém vzdelávacích workshopov pre osobnostný rast hráčov a hráčok, ktorý bude vedený v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre hráčov hrajúcich v projekte SR18 v Piešťanoch zväz zabezpečil vzdelávanie na bilingválnom Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch, aby nevynechávali predmety kvôli zápasom a tréningovému procesu. "Naša vízia je vrátiť Slovensko medzi svetovú hokejovú špičku a vytvoriť v hokeji atraktívne prostredie, ktoré ponúkne kvalitné podmienky pre výchovu detí a mládeže," povedal na kongrese poradca prezidenta SZĽH pre strategický rozvoj Richard Pavlikovský.



Novým členom VV namiesto Martina Kohúta, ktorý sa vzdal tejto pozície, sa stal prezident HKM Zvolen Dušan Mráz, ktorý dostal väčšinu hlasov delegátov. Kontrolórom SZĽH a predsedom Dozornej rady SZĽH zostal Jaromír Šmátrala, kongres zvolil aj dvoch členov Dozornej rady – Jozefa Greguša a Petra Bohuša. Za predsedu Arbitrážnej komisie zvolili Rastislava Železníka, ktorý bol jediným kandidátom na túto pozíciu, podpredsedom bude Rastislav Posluch. Novým podpredsedom Disciplinárnej komisie SZĽH sa stal Filip Kubuš.



Ďalej prezident zväzu zdôraznil navýšenie čistého financovania klubov zo strany SZĽH. Kým v roku 2019 dal zväz klubom približne 2,9 milióna eur, v roku 2021 to je už 3,9 milióna.