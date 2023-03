SZĽH spúšťa predaj vstupeniek na prípravný trojzápas

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) spúšťa predaj vstupeniek na tri domáce zápasy v rámci prípravy na majstrovstvá sveta vo Fínsku a Lotyšsku. Dvakrát sa národný tím predstaví v Trenčíne, kde budú jeho súpermi Nemecko (29. apríla o 14.30 h) a Rakúsko (6. mája o 16.00 h), raz proti Nemcom nastúpi aj v Žiline (28. apríla o 17.30 h).



Cena vstupeniek v sieti Ticketportal sa na všetky tri duely pohybuje rovnako od 10 eur do 17 eur. Fanúšikom, ktorí sa chystajú na oba zápasy do Trenčína, ponúka SZĽH možnosť balíkovej vstupenky za zvýhodnenú cenu, informoval web hockeyslovakia.sk.



Domáci dvojzápas s Nemeckom sa uskutoční v treťom týždni oficiálnej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie na MS po dvojzápasoch vo Švajčiarsku a Česku. Najskôr sa zverenci trénera Craiga Ramsayho predstavia v piatok 28. apríla od 17.30 h v Žiline, o deň neskôr nastúpia už od 14.30 h aj na zrekonštruovanom Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Pod Čákovým hradom sa predstavia opätovne aj v sobotu 6. mája od 16.00 h v súboji proti Rakúsku.



"Sme radi, že sa trikrát v rámci prípravy na majstrovstvá sveta predstavíme pred našimi fanúšikmi. Majú skvelú príležitosť prísť a vidieť nás v akcii. Chcel by som všetkých pozvať, aby prišli do Trenčína aj do Žiliny. Verím, že všetky tri zápasy budú vypredané a bude nás hnať dopredu skvelá atmosféra domáceho prostredia. Oficiálna príprava na svetový šampionát sa čoskoro začne, veľmi sa tešíme," uviedol pre hockeyslovakia.sk na margo troch domácich prípravných vystúpení tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay.



Ceny vstupeniek sú pre oba duely rovnaké. Najlacnejšia štvrtá kategória (státie) stojí 10 eur, ďalšie sú odstupňované podľa kvality sedenia a výhľadu v jednotlivých sektoroch na oboch zimných štadiónoch v cenách po 12, 15 a 17 eur. Imobilný fanúšik zaplatí 5 eur, jeho sprievod má vstup zdarma. Pre priaznivcov, ktorí majú záujem navštíviť oba zápasy v Trenčíne, pripravil SZĽH aj výhodnejšiu balíkovú vstupenku. Jej cena sa v rámci spomínaných štyroch kategórií pohybuje od 18 eur (státie) do 30 eur (najlepšie miesta na sedenie). V rámci balíkovej vstupenky do Trenčíne obdrží fanúšik dve rôzne vstupenky – jedna bude platiť výlučne na duel s Nemeckom a druhá na stretnutie proti Rakúsku. Imobilný fanúšik zaplatí za balíkovú vstupenku do Trenčína 10 eur, jeho sprievod má vstup zdarma.