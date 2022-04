SZĽH spustil predaj vstupeniek na Kaufland Cup v Žiline

Program:



štvrtok 5. mája: 18.00 Slovensko - Nórsko

piatok 6. mája: 18.00 Nórsko - Francúzsko

sobota 7. mája: 16.00 Slovensko - Francúzsko

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) spustil predaj vstupeniek na Kaufland Cup 2022, ktorý sa uskutoční v termíne 5. až 7. mája 2022 v Žiline.Vstupenky na oba slovenské zápasy proti Nórsku a Francúzsku sú k dispozícii od 7 eur na státie, respektíve od 13 eur na sedenie. SZĽH ponúka fanúšikom aj možnosť kúpy celoturnajovej permanentky na státie či sedenie v cenovej relácii od 13 do 28 eur.Zverenci trénera Craiga Ramsayho nastúpia na tradičnom domácom podujatí vo štvrtok 5. mája od 18.00 h proti Nórsku, následne v sobotu 7. mája od 16.00 h v poslednom prípravnom vystúpení pred štartom svetového šampionátu proti Francúzsku. Cena vstupenky na jeden zápas na státie je sedem eur, v sektoroch na sedenie F, E, D 13 eur a v sektoroch A, B, C, G, H, I a K 15 eur. Zdravotne znevýhodnené osoby na vozíčku majú vstup zdarma, cena vstupenky pre sprievod je šesť eur. Na piatkový duel medzi Francúzskom a Nórskom bude platiť jednotné vstupné sedem eur. Pre osoby na vozíčku platí voľný vstup, pre sprievod zvýhodnená suma šesť eur.Slovenský zväz ľadového hokeja ponúka záujemcom o účasť na všetkých troch stretnutiach v rámci Kaufland Cupu 2022 aj možnosť kúpy celoturnajovej permanentky. Jej cena na státie je 13 eur, na sedenie v sektoroch F, E, D 25 eur a rovnako na sedenie s lepším výhľadom na ľadovú plochu v sektoroch A, B, C, G, H, I a K 28 eur. Všetky druhy lístkov sú k dispozícii v sieti Ticketportal. Fanúšikovia si ich môžu zakúpiť nielen v online pokladni, ale tiež v kamenných predajniach spoločnosti po celom Slovensku. Vo štvrtok aj v sobotu budú vstupenky, v prípade, že sa skôr nevypredajú, dostupné aj v pokladni zimného štadióna.," povedal pre hockeyslovakia.sk riaditeľ Marketingu SZĽH Miloš Lalka.Kaufland Cup je tradičný domáci turnaj, ktorý slúži slovenskej hokejovej reprezentácii na konfrontáciu s medzinárodnými súpermi v rámci každoročnej prípravy na sezónny vrchol - majstrovstvá sveta. Slovenskí hokejisti pod vedením trénera Craiga Ramsayho dosiaľ ovládli oba ročníky v rokoch 2019 a 2020. Vlani sa pre pandémiu koronavírusu a cestovné obmedzenia nepodarilo zorganizovať plnohodnotný turnaj, v rámci náhradného projektu Kaufland Challenge si tak Slováci zmerali sily v prípravnom dvojzápase s Lotyšskom. Informoval hockeyslovakia.sk.