SZĽH spustil predaj vstupeniek na kvalifikáciu ZOH

program turnaja:



štvrtok 29. augusta: 14.00 Kazachstan - Maďarsko, 18.00 Slovensko - Rakúsko



piatok 30. augusta: 14.00 Kazachstan - Rakúsko, 18.00 Maďarsko - Slovensko



nedeľa 1. septembra: 14.00 Rakúsko - Maďarsko, 18.00 Slovensko - Kazachstan

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja spustil predaj vstupeniek na finálový turnaj o postup na zimné olympijské hry 2026 v termíne 29. augusta až 1. septembra. Slovenské duely na Zimnom štadióne Ondeja Nepelu v Bratislave proti Maďarsku, Rakúsku a Kazachstanu sú k dispozícii vo viacerých cenových kategóriách.V sektoroch za bránkou si fanúšikovia na slovenský zápas kúpia lístok za 15 eur. Lepšie miesta na pozdĺžnych tribúnach sú k dispozícii za 20 eur, najdrahšia vstupenka v sektoroch A4 a A10 s najlepším výhľadom na štadióne stojí 29 eur. Pri vstupenkách na neslovenské stretnutia platia dve cenové kategórie. Miesto s lepším výhľadom stojí 20 eur, vstupenka za bránku 10 eur. Pri neslovenských dueloch platí, že najskôr pôjde do predaja výlučne spodný oval (všetky A sektory) v rámci Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Po ich vypredaní si fanúšikovia budú môcť zakúpiť lístky aj do horného oválu (všetky B sektory). Organizátori zároveň odporúčajú fanúšikom z Maďarska a Rakúska, aby si na duel so Slovenskom kupovali vstupenky prioritne do sektorov B11 a B12." povedal pre hockeyslovakia.sk generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.Slovenskí hokejisti musia prejsť kvalifikačným turnajom druhýkrát za sebou. Pred troma rokmi, počas prísnych covidových opatrení, zdolali na finálovom turnaji v Bratislave Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1, Bielorusko 2:1 a postúpili do Pekingu, kde vybojovali historické bronzové medaily.dodal Šatan.Na ZOH 2026 postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín. Okrem bratislavskej D-skupiny za účasti Rakúska, Maďarska a Kazachstanu sa rovnaký turnaj uskutoční aj v Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko).