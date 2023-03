SZĽH určil parametre súťaží, Lažo: Tie však nie sú nemenné

Bratislava 31. marca (TAR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil na svojom stredajšom zasadnutí podmienky pre kluby na Slovensku, na základe ktorých sa v dohľadnej dobe môžu prihlasovať do súťaží dospelých riadených SZĽH pre sezónu 2023/2024. Zväzová exekutíva schválila aj predbežné parametre súťaží: "Tie však nie sú nemenné," uviedol pre hockeyslovakia.sk generálny sekretár SZĽH a člen Výkonného výboru SZĽH Miroslav Lažo.



Kluby extraligy (TEL) či Slovenskej hokejovej ligy (SHL) sa môžu hlásiť do jednotlivých súťaží a po splnení športovo-technických či ekonomických podmienok sú ich družstvám následne udeľované licencie pre štart v súťažiach. Predbežný model oboch najvyšších súťaží dospelých sa zatiaľ nemení. V platnosti nateraz zostáva priamy postup aj zostup, počet zahraničných hráčov či garantované miesta pre "mladých hráčov" tak, ako ich ešte minulý rok schválil Výkonný výbor SZĽH. "V minulosti bolo zo strany klubov požadované, aby informácie o modeli a parametroch súťaže boli zverejnené čo najskôr. Teraz už v marci kluby vedia, aké sú predbežné parametre súťaží pre budúcu sezónu a môžu sa podľa toho zariadiť. O konečnom modeli súťaží sa však bude rozhodovať pred ich začiatkom," zdôraznil Lažo.



Dvanásť klubov extraligy aj dvanásť klubov Slovenskej hokejovej ligy musí splniť najmä športovo-technické podmienky pre štart v danej súťaži. Rovnako ako v ešte aktuálnej sezóne musí klub extraligy či SHL-ky aj v tej nasledujúcej disponovať družstvom dorastu a najmenej jedným ďalším družstvom z vekovej kategórie juniori, starší žiaci či mladší žiaci. Okrem športovo-technických podmienok musí každý klub extraligy či SHL-ky na základe licenčnej smernice splniť ekonomické podmienky a mať vysporiadané záväzky. Výkonný výbor SZĽH zároveň schválil aj podmienky prihlásenia sa do 2. ligy dospelých a Extraligy žien, informoval portál hockeyslovakia.sk.