SZĽH znovuotvoril Sieň slávy slovenského hokeja, Šatan: Potrebujeme ju

Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v stredu znovuotvoril Sieň slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Prezident SZĽH Miroslav Šatan uviedol, že Slovensko ju ako hokejová krajina potrebuje a za najvzácnejší exponát označil trofej pre majstrov sveta z roku 2002.



"My sme tu mali nejakú výstavu počas MS v roku 2019. Potom sa Sieň slávy slovenského hokeja na niekoľko rokov stratila a chceli sme ju opäť obnoviť. Sme radi, že sa nám to podarilo otvoriť. Tešíme sa, že aj veľa osobností, ktoré pomáhali vytvárať históriu, boli dnes tu," povedal Šatan, jeden z 37 členov siene slávy.



Pred slávnostným znovuotvorením dostali šiesti bývalí členovia Nominačného výboru Siene slávy ďakovné dekréty od Šatana. Boli medzi nimi Zdenka Letenayová, Ján Stanovský, Vladimír Lukscheider, Stanislav Štefánik, Pavol Macko a Ján Holko.



Štyri vitríny odhalili štyria členovia Šatan, Dárius Rusnák, Július Šupler a Július Haas. "O každej osobnosti máme nakrútené aj krátke päťminútové video. Samozrejme budeme sa snažiť pre novú generáciu urobiť Sieň slávy slovenského hokeja aj vo virtuálnej forme. Chceme, aby to bolo na webe, čo bude ďalšia fráza. Na štadióne však budú obrazovky a ľudia si môžu tie videá pozrieť priamo tu," skonštatoval Šatan, ktorý dodal, že do budúcna ju plánujú rozšíriť a pridávať nové veci.



Otvorenie potešilo aj Šuplera, ktorý ako tréner priviedol slovenský národný tím z C do A-kategórie v najkratšom možnom čase. S Duklou Trenčín v sezóne 1991/1992 získal federálny titul a na olympiáde v Lillehammeri (1994) sa s reprezentáciou dostal do štvrťfinále. Slovenský titul dosiahol so Slovanom Bratislava. "Som veľmi rád, že ľudia, ktorí tvorili históriu sa dostali do povedomia. Je to úcta k tomu, čo sa v histórii dosiahlo. Vyzerá to veľmi pekne a vnútorne si to veľmi vážim. Zaspomínal som si aj na predošlé roky," povedal. "Verím, že to bude opäť v budúcnosti lepšie a chlapci budú pokračovať v histórii, ktorá je krásna."