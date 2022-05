Szoboszlai bude aj v ďalšej sezóne pôsobiť v Lipsku

Lipsko 28. mája (TASR) - Maďarský futbalový reprezentant Dominik Szoboszlai by si mal aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres RB Lipsko. Povedal to klubový šéf Oliver Mintzlaff.



"Dominik je fantastický hráč, ktorý už ukázal svoj potenciál v uplynulom ročníku. Figuruje v našich plánoch a zostáva v Lipsku. Také je naše i hráčovo želanie," citovala DPA Mintzlaffa.



O 21-ročného stredopoliara sa intenzívne zaujímal Real Sociedad, no hráčov agent ponuku španielskeho klubu zmietol zo stola. Potvrdil tým, že Szoboszlai má záujem pokračovať v kontrakte s Lipskom platnom do júna 2026.