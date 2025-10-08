< sekcia Šport
Szolnok nestačil na Patriotov Levice v historickej premiére tímu zo SR
Levice odohrajú ďalší duel v F-skupine v utorok 14. októbra v Rige.
Autor TASR
Miškovec 8. októbra (TASR) - Basketbalisti Levíc prehrali s maďarským tímom NHZSZ Szolnok 54:84 v historickej premiére slovenského tímu v skupinovej fáze Ligy majstrov. Na palubovke v Miškovci mali nádejný úvod zápasu, no domáci sa postupne dostali do tempa a výrazne odskočili slovenskému majstrovi. Levice odohrajú ďalší duel v F-skupine v utorok 14. októbra v Rige.
Slovenský majster mal sľubný štart, keď sa v úvode zápasu dostal do vedenia 7:4 aj 10:6. Štvorbodový náskok si udržal do stavu 14:10, no potom viackrát nedotiahol útočné akcie a domáci zvýšili efektivitu v ofenzíve. Szolnok ešte do konca prvej štvrtiny otočil na 18:14 a Levice jeho rozbeh nedokázali pribrzdiť. Domácim mimoriadne vychádzala streľba z diaľky a ešte do prestávky premenili deväť trojkových pokusov. Levice „ťahal“ v prvom polčase rozohrávač Kivimäki, ktorý nazbieral 12 bodov.
Podobný obraz hry priniesol aj druhý polčas. Szolnok si držal presvedčivý náskok a Levice naďalej zrážala nižšia efektivita streľby. Szolnok si už presvedčivé víťazstvo nenechal vziať a napokon si na radosť domáceho publika pripísal víťazstvo rozdielom 30-tich bodov.
/vyslaný redaktor TASR Martin Hrotek hm/
Liga majstrov, F-skupina
1. kolo:
NHSZ-Szolnok Olajbányász - Patrioti Levice 84:54 (46:29)
Najviac bodov Szolnoku: Holt 19, Somogyi 15, Krnjajski 12, zostava a body Levíc: Kivimäki 14, Carius 12, Wesson 11, Dorsey 6, Mušič 5, McGill 4 (Pažický, Solčanský, Krajčovič). Rozhodcovia: Castillo, Jurčevič, Edis, TH: 10/7 - 18/7, os. chyby: 19:13, trojky: 13:7, štvrtiny: 18:14, 28:15, 22:14, 16:11.
ďalší program Levíc v F-skupine Ligy majstrov:
utorok 14. októbra, 18.00 h: VEF Riga - Levice
utorok 28. októbra, 18.00 h: Levice - AEK BC Atény (v Bratislave)
utorok 11. novembra, 18.00 h: Levice - NHSZ-Szolnok Olajbányász (v Bratislave)
streda 10. decembra, 18.30 h: AEK BC Atény - Levice
utorok 16. decembra, 18.00 h: Levice - VEF Riga (v Bratislave)
