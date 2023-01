SZU: Slováci skončili štvrtí v paralelnom slalome miešaných tímov

Lake Placid 19. januára (TASR) - Miešanému družstvu slovenských reprezentantov v alpskom lyžovaní v zložení Soňa Moravčíková, Filip Botka, Petra Hromcová a Samuel Revúcky tesne ušiel cenný kov na Svetovej zimnej univerziáde v Lake Placid.



Vo štvrtkovej súťaži v paralelnom slalome miešaných tímov sa Slováci dostali z osemfinále až do semifinále, v ktorom prehrali so Švédskom 1:3. Následne dostali možnosť zabojovať aspoň o bronzovú medailu, no v malom finále boli nad ich sily Nemci (1:3). Zlato vybojovali Švédi, striebro Švajčiari.