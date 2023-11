T. Müller chce hrať aj po roku 2024,rokovania s Bayernom začne čoskoro

Mníchov 21. novembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Thomas Müller plánuje pokračovať vo svojej profesionálnej kariére aj po skončení prebiehajúcej sezóny. Tridsaťštyriročný ofenzívny univerzál to potvrdil v rozhovore pre nemecký denník Sport Bild.



Müller má platnú zmluvu s Bayernom Mníchov do konca júna budúceho roka. Rokovania o jej predĺžení by mali začať v najbližších týždňoch. Nemecký denník nevylučuje ani prestup do iného nemeckého klubu, no táto možnosť je málo pravdepodobná.



Müller oblieka dres Bavorov od mládežníckych kategórií a debutoval v roku 2008, odvtedy z klubu neodišiel a získal s ním všetky tituly v tomto období vrátane "treble" v rokoch 2013 a 2020. Za Mníchovčanov nastúpil dovedna na 680 duelov, v ktorých strelil 237 gólov a pripísal si 261 asistencií. "Je to veterán klubu, nikdy nenájde iný ako on. Vie, ako veľmi si ho všetci vážime," povedal nedávno prezident Bayernu Herbert Hainer.