T. Žampa s najvydarenejším debutom spomedzi bratov: Neuveriteľné

Courchevel/Meribel 17. februára (TASR) - Svoje prvé preteky na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní má za sebou aj najmladší z bratov Žampovcov. Teo obsadil v piatkovom obrovskom slalome vo francúzskom stredisku Courchevel/Meribel 36. miesto, keď stratil na víťazného Švajčiara Marca Odermatta 13,88 sekundy.



Mladý lyžiar má za sebou najvydarenejší debut spomedzi trojice bratov. Adamovi Žampovi prekazila na MS 2009 vo Val d'Isere štart choroba a Andreas skončil v roku 2011 v Garmisch-Partenkirchene v obrovskom slalome na 82. priečke. "Pre 20-ročného chlapca, ktorý si žije svoj sen profesionálneho športovca, je neuveriteľné stretávať takéto osobnosti. Som šťastný, že tu môžem byť a prežívať tieto momenty," uviedol Teo Žampa po pretekoch pre TASR.



Za najväčší benefit považuje obtiažnu trať prvého kola obrovského slalomu, ktorá je podľa jeho slov náročnejšia než tie juniorské: "Prvé majstrovstvá sveta mi dali skúsenosť tejto obťažnej trate, je veľmi zľadovatená. Keď jazdím preteky FIS, je tam iný povrch, tvrdší. Tu je to ľadové, spreparovaná zjazdovka, čo je veľmi dobrá skúsenosť. Na podobných zjazdovkách môžem trénovať, ale toto je iné. Máme len jeden pokus a môže sa stať čokoľvek."



Dvadsaťročný lyžiar mal šancu debutovať už v utorňajšej tímovej paralelke, bol však v pozícii náhradníka. "Kryl som chrbát chalanom, keďže som deň predtým v kvalifikácii nestačil na Martina Hyšku. Užíval som si tímovú atmosféru a aj tam som sa mohol učiť od skúsenejších, ako sú Adam a Martin," povedal Teo Žampa k utorňajším pretekom, v ktorých vypadli Slováci v osemfinále. V príprave na MS absolvoval dva obrovské slalomy seriálu FIS v Záhrebe, v ktorých obsadil piate a druhé miesto: "Veľmi ma to namotivovalo. Získal som aj dobré fis-ové body. Naozaj ma to nakoplo."



Mladý lyžiar načerpal motiváciu aj zo svojho piatkového výkonu a rád by si čo najskôr vyskúšal aj preteky Svetového pohára. "Tento rok máme ešte v pláne Európsky pohár, chceli by sme ísť do švédskeho Gällivare. Určite by som sa v najbližších rokoch, možno v budúcom, chcel prebojovať do Svetového pohára a podávať tam spolu s bratmi čo najlepšie výkony," neskrýval ambície Teo Žampa, ktorého čakajú najbližšie preteky kategórie FIS v rakúskom Sankt Sebastiane (24.-25. februára).