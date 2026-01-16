Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ta Bi z Pobrežia Slonoviny posilnil Sunderland: Bol to môj sen

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ta Bi prestúpil k „čiernym mačkám“ z izraelského Maccabi Netanya.

Autor TASR
Londýn 16. januára (TASR) - Futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Jocelin Ta Bi posilnil anglický Sunderland. Dvadsaťročný krídelník podpísal zmluvu na štyri a pol roka, informoval desiaty tím priebežnej tabuľky Premier League.

Ta Bi prestúpil k „čiernym mačkám“ z izraelského Maccabi Netanya. Zároveň ukončil hosťovanie v Hapoel Petah Tikva, kde nastúpil v 12 zápasoch izraelskej ligy, strelil dva góly a pridal dve asistencie. Jeho kontrakt obsahuje aj opciu na ďalší rok.

„Hrať v Premier League bol vždy môj sen a som neuveriteľne nadšený z toho, čo ma čaká. Viem, že je predo mnou ešte veľa práce a som plne odhodlaný každý deň na sebe pracovať a zlepšovať sa. V Sunderlande nás čakajú výnimočné veci a teším sa, že túto cestu absolvujeme spoločne,“ povedal Ta Bi podľa agentúry DPA.
