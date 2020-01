Tablet.TV rozbieha cyklus športových relácií s Petrom Čamborom

Bratislava 31. januára (TASR) – Internetová televízia TASR Tablet.TV rozbieha cyklus športových relácií s ostrieľaným moderátorom Petrom Čamborom. Pre TASR to uviedol šéfredaktor portálu Teraz.sk Daniel Forgács.



„Teraz.sk a Tablet.TV budú na projekte úzko spolupracovať, podobne, ako je to v prípade politických debát. Každá relácia bude zverejnená na oboch portáloch,“ povedal Forgács. Cyklus relácií bude podľa neho nadväzovať na formát Šport Tu a teraz, ktorý Tablet.TV etabloval v minulom roku.



„Šport tvorí popri politike druhú najčítanejšiu zložku spravodajstva Teraz.sk. Ak nás o mesiac čaká najvýznamnejšia domáca politická udalosť roka v podobe parlamentných volieb, zvyšok tohto roka sa ponesie aj v znamení špičkových športových udalostí, najmä olympiády,“ upozornil Forgács. „Petra poznám ako skúseného profesionála a sľubujem si od neho vysokú úroveň športovej publicistiky, ktorou doplníme tohtoročné športové spravodajstvo,“ dodal.



"Veľmi ma teší, že sa môžem po viac ako roku opäť posadiť pred televízne kamery a prinášať našim divákom aktuálne rozhovory na rôzne športové témy. Je to opäť ďalšia skúsenosť, ktorá je nová tým, že prácu televízneho moderátora budem kombinovať s písanou formou,“ povedal Čambor.



Rozhovory budú odzrkadľovať témy, ktorými športoví fanúšikovia v danom momente žijú. „Relácia bude reflektovať na aktuálne témy, ale ponúkať budeme aj profilové rozhovory s našimi športovcami, spomienkové témy pri rôznych výročiach, priestor dáme aj rôznym odborníkom, trénerom a ďalším osobnostiam, ktorí sa teraz alebo v minulosti podieľali na úspechoch slovenského športu," uviedol Čambor.



V prvom dieli seriálu sa bude rozprávať s bývalým basketbalovým reprezentantom Radom Rančíkom o tragicky zosnulej legende tohto športu Kobe Bryantovi. Reláciu v televíznej podobe uverejnia v sobotu 1. februára portály Tablet.TV a Teraz.sk a športová redakcia TASR z nej prinesie správu. „Už pri tvorbe prvej relácie som sa stretol s veľmi ochotnými a kreatívnymi ľuďmi. Ďakujem zároveň, že agentúra mi túto príležitosť ponúkla," povedal Čambor.