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Taddeucciová získala zlato aj na 5 km
Jediná slovenská zástupkyňa v tejto disciplíne Lucia Slámová obsadila posledné 25. miesto s časom 1:11:32,9.
Autor TASR
Paríž 5. augusta (TASR) - Talianska diaľková plavkyňa Ginevra Taddeucciová získala druhé zlato na ME v Paríži. Po utorkovom triumfe na 10 km si v stredu vybojovala titul aj na polovičnej trati, ktorú ovládla v čase 1:02:31,2 h. Striebro získala Maďarka Viktória Mihályváriová-Farkasová s mankom 2,1 s, bronz si odniesla Taddeucciovej krajanka Barbara Pozzobonová (+3,9 s).
Jediná slovenská zástupkyňa v tejto disciplíne Lucia Slámová obsadila posledné 25. miesto s časom 1:11:32,9. Na víťazku stratila 9:01,6 min a za ňou bola už len Gökce Öztürková z Turecka, ktorá prekročila časový limit trate a neklasifikovali ju.
Jediná slovenská zástupkyňa v tejto disciplíne Lucia Slámová obsadila posledné 25. miesto s časom 1:11:32,9. Na víťazku stratila 9:01,6 min a za ňou bola už len Gökce Öztürková z Turecka, ktorá prekročila časový limit trate a neklasifikovali ju.
ME v plaveckých športoch v Paríži - diaľkové plávanie:
ženy - 5 km: 1. Ginevra Taddeucciová (Tal.) 1:02:31,2 h, 2. Viktória Mihályváriová-Farkasová (Maď.) 1:02:33,4, 3. Barbara Pozzobonová (Tal.) 1:02:35,1, 4. Klaudia Tarasiewiczová (Poľ.) 1:02:36,7, 5. Ines Delacroixová (Fr.) 1:02:39,0, 6. Lisa Pouová (Mon.) 1:03:01,1, ..., 25. Lucia SLÁMOVÁ (SR) 1:11:32,9
ženy - 5 km: 1. Ginevra Taddeucciová (Tal.) 1:02:31,2 h, 2. Viktória Mihályváriová-Farkasová (Maď.) 1:02:33,4, 3. Barbara Pozzobonová (Tal.) 1:02:35,1, 4. Klaudia Tarasiewiczová (Poľ.) 1:02:36,7, 5. Ines Delacroixová (Fr.) 1:02:39,0, 6. Lisa Pouová (Mon.) 1:03:01,1, ..., 25. Lucia SLÁMOVÁ (SR) 1:11:32,9