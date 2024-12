Tah po vypršaní zmluvy s Leverkusenom v lete zamieri do FC Barcelona

Leverkusen 26. decembra (TASR) - Nemecký futbalista Jonathan Tah by mal v lete zamieriť z Bayeru Leverkusen do FC Barcelona. Dvadsaťosemročný obranca sa má pripojiť ku Kataláncom ako voľný hráč po vypršaní zmluvy s "farmaceutmi". Vo štvrtok o tom informoval španielsky denník Mundo Deportivo.



Tah bol v letnom prestupovom období intenzívne spájaný s prestupom do Bayernu Mníchov. Dohoda však stroskotala, keďže sa kluby nedokázali dohodnúť na prestupovej čiastke. Tah odmietol predĺžiť zmluvu s úradujúcim nemeckým šampiónom a s "Blaugranas" má podpísať kontrakt do júna 2030.