VIDEO: Ťahákmi Bratislava Open budú navrátilci Kližan s Martinom

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan a dvaja navrátilci Martin Kližan s Andrejom Martinom budú 10.-16. júna ťahákmi tenisového challengeru Bratislava Open. Nasadenou jednotkou vo dvojhre by na antukových dvorcoch Slovana mql byť Argentínčan Pedro Cachin, 106. hráč svetového rebríčka ATP, v minulosti bol aj na 48. mieste.



Kližan pred tromi rokmi v Bratislave ukončil kariéru, no vlani v decembri sa rozhodol vrátiť do súťažného kolotoča. V tejto sezóne vyhral štyri turnaje kategórie Futures a v rebríčku ATP sa posunul na 480. miesto. "Kližo v minulosti vždy rád ochotne prišiel na náš challenger, preto sme mu udelili voľnú kartu do hlavnej súťaže. Ďalšie dve voľné karty dostali Norbert Gombos a Lukáš Pokorný," informoval na utorňajšej tlačovej konferencii riaditeľ turnaja Branislav Stankovič.



Andrej Martin sa vráti na dvorce po dvojročnej prestávke. Za porušenie antidopingových pravidiel dostal 14-mesačný zákaz činnosti. V júni 2022 mal práve na Bratislava Open pozitívny dopingový nález na látku SARM S-22 a dočasne ho suspendovali. Hoci vyšetrovanie úmyselný doping z jeho strany nepreukázalo, Jednotka pre integritu tenisu (ITIA) vlani v apríli informovala o udelení dištancu, ktorý mu platí až do 5. júna 2024.



"Chcem da poďakovať Braňovi Stankovičovi za voľnú kartu do kvalifikácie. Je neuveriteľné, že po dvojročnej prestávke môžem odohrať prvý turnaj doma v klube, v ktorom som vyrastal, pred známymi a kamarátmi. Vyšlo to úplne najlepšie ako mohlo. Je to pre mňa obrovská príležitosť, určite to bude emotívne. Dlho som sa na návrat pripravoval, ale jedna vec je trénovať a druhá hrať súťažné zápasy," uviedol Martin. Okrem neho dostali voľné karty do kvalifikácie Miloš Karol, Tomáš Lánik a Peter Benjamín Privara.



Podľa manažéra turnaja a úspešného trénera Mariána Vajdu sa v Bratislave predstaví sedem hráčov, ktorí boli v minulosti v prvej svetovej päťdesiatke. "Turnaj sa hrá v dobrom termíne a vyhovuje antukárom, ktorí môžu získať pekno body. Víťaz si ich pripíše na konto 100. Do Bratislavy prídu aj bývalý štvrťfinalista Roland Garros Španiel Albert Ramos-Vinolas, Ukrajinec Iľja Marčenko či Radu Albot z Moldavska. Oslovili sme aj grandslamových šampiónov Rakúšana Dominica Thiema so Švajčiarom Stanom Wawrinkom, či Španiela Roberta Bautistu Aguta, nú všetci traja majú iný program. Súčasťou turnaja bude aj dražba rakety Taliana Jannika Sinnera, šampióna Australian Open."