Ťahákom Peugeot Slovak Open by mal byť Thiem - víťaz US Open z roku 20

Bratislava 18. októbra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem by mal byť ťahákom bratislavského challengeru Peugeot Slovak Open (7.-13. novembra). Víťaz grandslamového US Open z roku 2020 potrebuje získavať body, aby sa dostal priamo do hlavnej súťaže na Australian Open 2023.



V akceptačnom liste 23. ročníka medzinárodných majstrovstiev Slovenska mužov k 17. októbru figuruje jeden hráč svetovej stovky. Je ním Maďar Márton Fucscovics, momentálne 91. hráč rebríčka ATP. Medzi 23 akceptovanými priamo do hlavnej súťaže sú dvaja Slováci – Norbert Gombos a Jozef Kovalík. Piaty pod čiarou je Lukáš Klein. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.