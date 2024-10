Ťahákom tretieho kola LN Taliansko - Belgicko, Spalletti: Dobrá skúška

Program 3. kola Liga národov 2024/25:



ŠTVRTOK:



A-divízia:



2. skupina:



20.45 Izrael - Francúzsko



20.45 Taliansko - Belgicko







B-divízia



2. skupina:



20.45 Anglicko - Grécko



20.45 Fínsko - Írsko



3. skupina:



20.45 Rakúsko - Kazachstan



20.45 Nórsko - Slovinsko







C-divízia



4. skupina:



18.00 Lotyšsko - Severné Macedónsko



20.45 Faerské ostrovy - Arménsko







D-divízia



1. skupina:



20.45 Gibraltár - San Maríno



2. skupina:



18.00 Moldavsko - Andorra







PIATOK:



A-divízia



3. skupina:



20.45 Bosna a Hercegovina - Nemecko



20.45 Maďarsko - Holandsko







B-divízia



1. skupina:



20.45 Česko - Albánsko



20.45 Ukrajina - Gruzínsko



4. skupina:



20.45 Turecko - Čierna Hora



20.45 Island - Wales







C-divízia



1. skupina:



18.00 Estónsko - Azerbajdžan /Tallinn/



20.45 SLOVENSKO - Švédsko /Bratislava/







SOBOTA:



A-divízia



1. skupina:



18.00 Chorvátsko - Škótsko



20.45 Poľsko - Portugalsko



4. skupina:



20.45 Španielsko - Dánsko



20.45 Srbsko - Švajčiarsko







C-divízia



2. skupina:



15.00 Litva - Kosovo



20.45 Cyprus - Rumunsko



3. skupina:



18.00 Bulharsko - Luxembursko



20.45 Bielorusko - Severné Írsko





tabuľky:



A-divízia:



1. skupina:



1. Portugalsko 2 2 0 0 4:2 6



2. Chorvátsko 2 1 0 1 2:2 3



3. Poľsko 2 1 0 1 3:3 3



4. Škótsko 2 0 0 2 3:5 0







2. skupina:



1. Taliansko 2 2 0 0 5:2 6



2. Francúzsko 2 1 0 1 3:2 3



3. Belgicko 2 1 0 1 3:3 3



4. Izrael 2 0 0 2 2:5 0







3. skupina:



1. Nemecko 2 1 1 0 7:2 4



2. Holandsko 2 1 1 0 7:4 4



3. Bosna a Herc. 2 0 1 1 2:5 1



4. Maďarsko 2 0 1 1 0:5 1







4. skupina:



1. Dánsko 2 2 0 0 4:0 6



2. Španielsko 2 1 1 0 4:1 4



3. Srbsko 2 0 1 1 0:2 1



4. Švajčiarsko 2 0 0 2 1:6 0







B-divízia:



1. skupina:



1. Gruzínsko 2 2 0 0 5:1 6



2. Albánsko 2 1 0 1 2:2 3



3. Česko 2 1 0 1 4:6 3



4. Ukrajina 2 0 0 2 3:5 0







2. skupina:



1. Grécko 2 2 0 0 5:0 6



2. Anglicko 2 2 0 0 4:0 6



3. Írsko 2 0 0 2 0:4 0



4. Fínsko 2 0 0 2 0:5 0







3. skupina:



1. Slovinsko 2 1 1 0 4:1 4



2. Nórsko 2 1 1 0 2:1 4



3. Rakúsko 2 0 1 1 2:3 1



4. Kazachstan 2 0 1 1 0:3 1







4. skupina:



1. Turecko 2 1 1 0 3:1 4



2. Wales 2 1 1 0 2:1 4



3. Island 2 1 0 1 3:3 3



4. Čierna Hora 2 0 0 2 1:4 0







C-divízia:



1. skupina:



1. Švédsko 2 2 0 0 6:1 6



2. SLOVENSKO 2 2 0 0 3:0 6



3. Azerbajdžan 2 0 0 2 1:5 0



4. Estónsko 2 0 0 2 0:4 0







2. skupina:



1. Rumunsko 2 2 0 0 6:1 6



2. Kosovo 2 1 0 1 4:3 3



3. Cyprus 2 1 0 1 1:4 3



4. Litva 2 0 0 2 1:4 0







3. skupina:



1. Bielorusko 2 1 1 0 1:0 4



2. Bulharsko 2 1 1 0 1:0 4



3. Severné Írsko 2 1 0 1 2:1 3



4. Luxembursko 2 0 0 2 0:3 0







4. skupina:



1. Severné Macedónsko 2 1 1 0 3:1 4



2. Arménsko 2 1 0 1 4:3 3



3. Lotyšsko 2 1 0 1 2:4 3



4. Faerské ostrovy 2 0 1 1 1:2 1







D-divízia:



1. skupina:



1. San Maríno 1 1 0 0 1:0 3



2. Gibraltar 1 0 1 0 2:2 1



3. Lichtenštajnsko 2 0 1 1 2:3 1







2. skupina:



1. Moldavsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Malta 2 1 0 1 1:1 3



3. Andorra 1 0 0 1 0:1 0



Bratislava 9. októbra (TASR) - Program tretieho kola futbalovej Ligy národov ponúkne už v prvý z troch hracích dní hlavný ťahák. V druhej skupine A-divízie sa stretne Taliansko s Belgickom. "Azúroví" môžu vo štvrtok urobiť na Stadio Olimpico významný krok k postupu do play off, keďže sú po dvoch dueloch stopercentní. Súboj o prvé miesto v tabuľke zvedú v rovnaký deň v B-divízii hráči favorizovaného Anglicka s Gréckom a pozornosť púta v "áčku" aj duel úradujúcich majstrov Európy Španielov s Dánmi.Taliani budú chcieť nadviazať na víťazstvo proti Francúzsku (3:1) a trojbodový zisk s Izraelom (2:1). Belgičania si s Izraelčanmi poradili po výsledku 3:1, no s "Les Bleus" prehrali 0:2. Belgicku bude chýbať kapitán Kevin De Bruyne a opäť sa bude musieť zaobísť bez útočníka Romelua Lukakua, ktorý sa necíti pripravený a uprednostnil tréningovú prípravu vo svojom novom pôsobisku SSC Neapol. "," uviedol k absencii 31-ročného kanoniera hlavný tréner Domenico Tedesco.Napriek výrazným stratám si Taliani uvedomujú kvalitu súpera, ktorý má rovnako motiváciu napraviť nevydarené účinkovanie na ME v Nemecku. "," citovala agentúra AFP talianskeho kouča Luciana Spallettiho. V jeho kádri figuruje prvýkrát po 22 rokoch aj hráč s priezviskom Maldini. Po stopách svojho otca Paola a starého otca Cesareho, bývalých kapitánov Talianska, pokračuje útočník Daniel z AC Monza. "," povedal syn a vnuk legiend AC Miláno pre portál milanreports.com. Maldini pritom v apríli odmietol ponuku reprezentovať Venezuelu, odkiaľ je jeho matka. "," dodal útočník, ktorý takisto prešiel akadémiou "rossoneri" a na San Sire nazbieral aj 24 súťažných štartov, z toho 15 v Serie A.Rolu favoritov budú chcieť v 3. skupine topdivízie potvrdiť Nemci a Holanďania. Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna sužujú zranenia, keď vypadol brankár číslo jeden Marc-Andre ter Stegen, ktorý bude absentovať pre zranenie kolena niekoľko mesiacov a zrejme sa pre neho sezóna skončila. Zdravotné problémy trápia aj Kaia Havertza, Jamala Musialu či Niclasa Füllkruga. Nemcov, ktorí majú po dvoch zápasoch na konte štyri body, čaká stretnutie na pôde Bosny a Hercegoviny. Rovnaký počet nazbierali aj "Oranjes" a v piatok sa predstavia na ihrisku Maďarska, ktoré má rovnako ako tím z Balkánu na konte jeden bod.