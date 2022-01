Taiwan sa nezúčastní na olympijskom otváracom a záverečnom ceremoniáli

Peking 29. januára (TASR) - Športovci z Taiwanu sa nezúčastnia na otváracom a záverečnom ceremoniáli ZOH 2022 v Pekingu. Vláda v Taiwane ako dôvod uviedla odložené lety a tvrdé protipandemické pravidlá v Číne. Tím by do Pekingu nestihol prísť včas.



Taiwan sa obáva, že Čína by degradovala jeho výpravu tým, že by ju na otváracom ceremoniáli nechala pochodovať spoločne s tímom Hongkongu. Taiwan vysiela do Pekingu 15-člennú výpravu so štyrmi športovcami, teda rovnaký počet ako na ZOH 2018 v Pjongčangu. Členovia tímu priletia do Číny z rôznych častí sveta, vrátane USA či Švajčiarska. Do Pekingu nevycestujú žiadni predstavitelia taiwanskej vlády.



Keďže taiwanský tím je počtom malý, nebude čakať na úplný záver ZOH a odletí domov ešte pred záverečným ceremoniálom, informoval Globe and Mail.