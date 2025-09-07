< sekcia Šport
Taiwo a Chorkeli v závere prestupového obdobia posilnili Spartak
Autor TASR
Trnava 7. septembra (TASR) - V závere prestupového obdobia na Slovensku oznámil futbalový klub Spartak Trnava ešte dve posily. Z lotyšského FC Riga prichádza na hosťovanie nigérijský útočník a navrátilec Abdulrahman Taiwo, ofenzívu posilní aj gruzínsky univerzál Luka Chorkeli. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Dvadsaťsedemročný Taiwo pôsobil v malom Ríme počas sezóny 2022/23, kedy bol v Trnave na hosťovaní z dánskeho Sönderjyske. V drese Spartaka nastúpil na 27 duelov a vsietil 19 gólov, jedným z nich bol aj ten vyrovnávajúci vo finále Slovenského pohára proti Slovanu Bratislava. Trnavčania po jeho góle v 86. minúte zvládli aj predĺženie a na domácom štadióne obhájili prvenstvo. V Lotyšsku pôsobil okrem Rigy aj v FK Auda, na Slovensku v minulosti obliekal dresy Dunajskej Stredy, Nitry, či Michaloviec. Zmluva obsahuje aj opciu na trvalý prestup.
Chorkeli podpísal v Trnave trojročný kontrakt, pre 25-ročného hráča pôjde o prvé pôsobenie mimo domoviny. V tamojšej najvyššej súťaži hral v uplynulých sezónach za FC Samgurali. Vyšiel mu najmä ročník 2024, s 11 gólmi bol najlepším strelcom mužstva a pridal aj 8 asistencií.
