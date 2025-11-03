< sekcia Šport
Trnavčan Taiwo hetrikom zarmútil Trenčanov: „Je to o celom tíme“
Dôležitú úlohu v stretnutí zohral krídelník Spartaka Hilary Gong. Gól síce nedal, za to však bol v akciách pri dvoch Taiwových góloch a trenčiansku obranu viackrát prevetral aj pri ďalších akciách.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 3. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava si v nedeľnom zápase 13. kola Niké ligy s Trenčínom pripísali jasné víťazstvo 4:0. „Andeli“ sa vďaka nemu držia v kontakte s čelom súťaže. Patrí im 4. priečka s mankom päť bodov na vedúcu Žilinu. Naopak, Trenčín je po nevydarených výsledkoch nebezpečne blízko k opačnému pólu tabuľky. S 13 bodmi mu patrí 8. miesto s náskokom päť bodov pred poslednými Košicami.
„Náš dnešný výkon je totálna hanba,“ nebral si servítku pred ústa po zápase stopér Trenčína Richard Križan. „Niečo si povieme v kabíne, vyjdeme na ihrisko a inkasujeme prvý gól po štandardke, keď máme hrať chlap na chlapa. Druhá situácia – znova štandardka... Cítili sme šancu za stavu 2:0 ešte niečo so zápasom spraviť, ale vybehneme na druhý polčas, máme štandardku, zostatková obrana by mala ubrániť prípadnú kontru, no inkasujeme tretí lacný gól, z čoho sme potom nahnevaní. Takto sa za Trenčín nebojuje, nemôžeme potom pomýšľať na body,“ vravel Križan.
Holandský tréner Trenčína Ricardo Moniz pripomenul, že jeho tím je v procese vývoja. „Musíme urobiť kroky, aby sme neboli iba futbalovo romantickí, za čo dostaneme maximálne cenu sympatie. Slovenská liga je náročná. Ak nebudeme úspešní vpredu a neudržíme čisté konto, súper nás vytrestá. Pracujeme s mladým tímom, Kasana má 17 rokov. Snažíme sa pracovať s viacerými talentovanými hráčmi, ako sú Fiala, Brandis, Pavek, Adamkovič či Hájovský. V budúcnosti verím, že sa môžu stať oporami Trenčína. Spartak je jeden z top súperov, proti ktorým môžu v lige nastúpiť. Nehrali sme tak, že by sme zaparkovali autobus pred šestnástku, čo je pre futbal pozitívne.“
Spartak si udržal čisté konto a strelil štyri góly. Pridal tak druhé víťazstvo v týždni po dohrávke s Košicami (3:1). Oproti vedúcej Žiline má o zápas menej, päťbodovú stratu na lídra zo Žiliny teda dokáže ešte znížiť. Dobrou správou pre „andelov“ je strelecká fazóna Abdulrahmana Taiwa. Nigérijský útočník skóroval aj proti Košiciam, konto Trenčína zaťažil hetrikom. „Som nesmierne rád, že sa mi dnes podarilo skórovať trikrát, ale góly nie sú len o mne, ale o celom tíme. V prvom rade ma teší úspech mužstva a klubu. Spartak má špeciálne miesto v mojom srdci. Som rád, že sme potešili skvelých fanúšikov, ktorí boli možno poslednými výsledkami i výkonmi trochu sklamaní. Som šťastný, keď aj oni sú šťastní,“ vravel Taiwo.
Dôležitú úlohu v stretnutí zohral krídelník Spartaka Hilary Gong. Gól síce nedal, za to však bol v akciách pri dvoch Taiwových góloch a trenčiansku obranu viackrát prevetral aj pri ďalších akciách. „Obaja krídelníci, Gong aj Kudlička, mali výborné čísla. Absolvovali okolo tisíc bežeckých metrov vo vysokej intenzite za 70 minút. Toto potrebujeme, aby do 70. minúty odviedli maximum, potom môžu prísť miesto nich čerstvé sily,“ pochvaľoval si tréner Spartaka Michal Ščasný. Pristavil sa aj pri samotnom Gongovi, ktorý sa spočiatku do základnej zostavy Spartaka nepresadzoval. „Ide o rýchlostný typ, od leta urobil obrovský progres hlavne v skladbe tela. Nerozprával som o tom, ale znížil tuky v tele o 9 percent a to sa odrazilo na jeho dynamike a v tom, v čom je silný. Taiwo má obrovskú gólovú i pohybovú kvalitu. Som rád, že vznikol tlak na hráčov, ktorí boli predtým v základe. Teraz tí, čo boli na lavičke, musia dokazovať, že sa chcú vrátiť na trávnik,“ dodal kouč Trnavčanov.
Po treste za vylúčenie v derby so Slovanom prvýkrát nastúpil Martin Mikovič. Do hry naskočil ako striedajúci hráč, z fanúšikovského kotla na severnej tribúne sa následne ozvalo skandovanie jeho mena „Miki! Miki!“ „Nečakal som to a potešilo ma to. Dával som sa asi tak dve minúty dokopy, aby som nelietal v eufórii. Je to pekné, ľudia si zrejme pamätajú nejaké veci. Posledná červená karta bola moja chyba, pokazil som pekný zápas, ale fanúšikovia ma podržali, za čo im ďakujem,“ uviedol Mikovič.
Kapitán „andelov“ sa pristavil aj pri Taiwovom hetriku. „Ako bankár som smutný, budeme mu musieť niečo z banku dať,“ zasmial sa. „Ako útočník sa vie dostať do šancí a dať góly. Toto sú jeho situácie, pamätám si, že takto strieľal góly ešte aj za svojho prvého pôsobenia v Trnave. Potrebujeme to, som rád, že nám pomohol.“
Pred reprezentačnou prestávkou sa v Niké lige odohrá ešte jedno kolo. Spartak cestuje na zápas do Prešova (nedeľa 9. novembra o 18.00), Trenčín doma privíta v dôležitom dueli Košice (sobota 8. novembra o 15.30).
