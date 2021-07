Tajfún mení program, utorkové finále presunuli na stredu

Tokio 25. júla (TASR) - Tropická búrka približujúca sa k Tokiu prinútila organizátorov OH 2020, aby odložili utorkové finále veslárskych súťaží z dôvodu nebezpečenstva silných nárazov vetra.



Tajfún Nepartak by mal podľa predpovedí meteorologólov doraziť k pobrežiu východného Japonska v utorok a priniesť so sebou silné dažde a prudký vietor. "Tie by mohli spôsobiť potenciálne neregulárne súťažné podmienky," uviedli organizátori vo svojom vyhlásení.



Utorkové finále, medzi inými aj párovej štvorky mužov a žien, presunuli na stredu. Zmena programu má za následok posun ďalších veslárskych súťaží zo štvrtka na piatok. Usporiadatelia už predtým pre nepriaznivú predpoveď počasia predsunuli niektoré súťaže na sobotu, informovala agentúra AFP.