Takáč opäť držal Slovan v hre o body: Vždy musím chytiť niečo navyše

Bratislava 22. januára (TASR) - Brankár Dominik Takáč predviedol ďalší kvalitný výkon v Lige majstrov a futbalisti Slovana Bratislava boli v hre o body až do záveru duelu. Sériový slovenský šampión však neuspel ani v siedmom stretnutí najprestížnejšej klubovej súťaže, keď v záverečnom domácom zápase prehral so Stuttgartom 1:3. Pre dvadsaťšesťročného Takáča to bola veľká skúsenosť a dúfa, že sa takéto sezóny budú opakovať.



"Belasých" podržal v prvom polčase pri viacerých štandardných situáciách. Prekonal ho však dvakrát Jamie Leweling. Pri druhom góle brankárovi domácich lopta smoliarsky prepadla do siete. "Do každého duelu som išiel s tým, že musím chytiť niečo navyše. Bez toho tím nebude úspešný. Všetci sme to očakávali. Škoda, že sme niektoré situácie nevyriešili lepšie. Niečo sa mi podarilo, ale v troch situáciách to nevyšlo. Boli však náročné, keďže tam boli dvaja alebo traja hráči v päťke. Na každú loptu som si siahol, čo ma mrzí ešte viac. Ak by som jednu alebo dve vyriešil, mohlo to byť celé inak," uviedol Takáč po zápase.



V druhom polčase sa vyznamenal pri veľkých šanciach Maximiliana Mittelstädta a kapitána Deniza Undava. Potvrdil tak, že patrí v Lige majstrov k najlepším brankárom. Takáč má v súťaži 34 úspešných zákrokov, čo je najviac zo všetkých: "Vždy sa sústredím na svoj výkon. Samozrejme, keď sme znížili, tiež som si povedal, že ešte to môže byť zaujímavé. Hrali sme doma a súper možno padne do takého útlmu, my sme boli v eufórii. Ale o 2-3 minúty neskôr to uzavreli, čo je fakt veľká škoda. Mohlo to byť zaujímavejšie na konci. Hocijaká štandardka, čokoľvek sa nám tam mohlo podariť a mohli sme siahnuť na bod."



Úradujúci nemecký vicemajster dosiahol tretie víťazstvo v súťaži a dostal sa na miesta zaručujúce účasť v play off. Jeho výkon vyzdvihol aj Takáč: "Hrali veľmi komplexne, či to boli nejaké brejky, alebo si posúvali loptu na svojej polovici a zrazu prišla prihrávka za obranu. Naozaj to tam vedeli výborné rozbiehať. Majú to dobre prepracované. Ukázali aj veľkú kvalitu v defenzíve, ťažko sa tam hľadal nejaký priestor. Hneď dostupovali našich útočníkov."



Slovenský brankár sa vyjadril aj k účasti tímu v ligovej fáze: "Veľký zážitok a skúsenosť pre nás všetkých. Málokto z mužstva hral Ligu majstrov. Priniesli sme najlepšiu súťaž na Slovensko. Hrali sme zápasy, o ktorých sa nám niektorým len snívalo. Bolo to super pre nás a aj fanúšikov. Škoda toho bodu. Ak by sa nám to podarilo, boli by sme všetci už úplne spokojní. Verím, že takéto sezóny sa budú opakovať."



Jediný gól domácich zaznamenal striedajúci Idjessi Metsoko, pre ktorého to bol prvý presný zásah na Tehelnom poli a aj v Lige majstrov: "Videl som priestor za obrancom, Tigran (Barseghjan) mi dal skvelú prihrávku a som rád, že som skóroval. Potešil ma presný zásah, no mrzí ma, že sme prehrali." Dvadsaťdvaročný útočník sa narodil vo Francúzsku, na reprezentačnej úrovni však môže hrať na základe občianstva za africké Togo. Bol to jeho druhý gól za Slovan, prvý dosiahol ešte v augustovom ligovom stretnutí na ihrisku Banskej Bystrice. Po zápase si vážil šancu, ktorú mu dal tréner Vladimír Weiss st.: "Snažím sa mu vrátiť dôveru späť. Vďaka nemu som mohol hrať Ligu majstrov a som za to veľmi rád."



Obaja hráči Slovana sa vyjadrili aj k počasiu, keďže počas zápasu boli mínusové teploty. "Ja som sa obával, že tam zmrznem. Ale nenudil som sa a na mňa to počasie až tak nevplývalo. Bolo to síce vidieť na ihrisku, ale súper to mal rovnaké. Nemyslím si, že to bol nejaký problém," priznal Takáč. Nadviazal na neho Metsoko: "Je to pre mňa veľmi chladné, ale toto je futbal. Niekedy hráme v lete, inokedy v zime."



"Belasí" sú v neúplnej tabuľke naďalej na predposlednej 35. priečke bez bodového zisku. Mužstvo Vladimíra Weissa uzavrie ligovú fázu v LM 29. januára na ihrisku Bayernu Mníchov. "Ešte sme si ho nerozoberali. Určite budú ešte raz takí dobrí. Máme týždeň na to, aby sme sa čo najlepšie pripravili a v krásnej aréne odohrali dôstojný zápas. Zase sa na to tešíme, ale je to taký záväzok. Aby sme tam vyzerali ako dobré mužstvo a snažili sa ich potrápiť," uzavrel Takáč.