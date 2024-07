Takáč sa na dva roky upísal Košiciam

Košice 2. júla (TASR) - Káder FC Košice posilnil Dalibor Takáč, zmluvu podpísal na dva roky. Dvadsaťšesťročný odchovanec košického futbalu odišiel ešte v dorasteneckom veku do Ružomberka a v drese MFK odohral dovedna 126 ligových zápasov s bilanciou 10 gólov, 18 asistencií. V januári 2022 sa stal hráčom Korony Kielce a v tomto poľskom klube pôsobil aj v uplynulej sezóne.



O jeho návrate do Košíc informoval oficiálny web klubu. "Počas pôsobenia v iných kluboch som sledoval košický futbal z diaľky. Všetky zmeny, ktorými si futbal v Košiciach prešiel, som aktívne vnímal a úprimne som rád, že to došlo do tohto bodu. Košice hrajú najvyššiu súťaž, majú nádherný štadión a práve toto si ľudia v Košiciach i samotné mesto zaslúžili," povedal Takáč.



Stal sa tak šiestou predsezónnou posilou Košíc. Okrem neho sú novými menami na súpiske aj Marek Zsigmund, Daniel Magda, Szilárd Bokros, Dávid Šípoš a Karlo Miljanič.