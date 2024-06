Takmer 300 fanúšikov Realu uviazlo pred finále na letisku v Madride

Madrid 1. júna (TASR) - Približne 270 fanúšikov futbalistov Realu Madrid uviazlo v sobotu predpoludním na letisku v Madride, odkiaľ mali vycestovať na večerné finále Ligy majstrov do Londýna. Ich lietadlo malo poruchu a nebolo tak jasné, či stihnú súboj svojich miláčikov proti Borussii Dortmund (21.00 SELČ).



Podľa španielskej televíznej stanice Telecinco zaplatil každý z fanúšikov za spiatočný charterový let po 1095 eur a po poruche lietadla žiadali od kompetentných náhradný spôsob dopravy. Letisko Madrid-Barajas odbavilo cez víkend 90 špeciálnych letov do Londýna na vyvrcholenie najprestížnejšej európskej klubovej súťaže vo futbale, uviedla agentúra DPA.