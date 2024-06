Prieskum: Takmer polovica Nemcov sa na ME obáva teroristických útokov

Frankfurt nad Mohanom 5. júna (TASR) - Takmer polovica obyvateľov Nemecka má obavy z možných teroristických útokov počas futbalových ME. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti YouGov v spolupráci s inštitútom SINUS. Šampionát je na programe od 14. júna do 14. júla a uskutoční sa v desiatich nemeckých mestách.



Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 12 percent opýtaných vyjadrilo veľké obavy z možných útokov a 35 percent účastníkov má v tejto súvislosti aspoň isté obavy. Dvanásť percent účastníkov prieskumu nemá žiadny strach z možného terorizmu. Takmer polovica respondentov (46 percent) uviedla, že sa o nadchádzajúci turnaj nezaujímajú, 32 percent Nemcov sa naň teší. Jedenásť percent vyjadrilo nesúhlas s konaním turnaja na území Nemecka.



Do online prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 18. do 25. apríla, sa zapojilo 2065 ľudí. Informovala o tom agentúra DPA.